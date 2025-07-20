Андрій Садовий розповів про своїх синів за кордоном — чим займаються

Садовий відповів, чим займаються його сини за кордоном
Троє повнолітніх синів мера Львова Андрія Садового наразі перебувають за кордоном. За словами міського голови, вони там навчаються, але від війська не ховатимуться.
Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю lviv24.
Чим займаються сини Садового за кордоном
Садовий розповів, що його найменший син ще навчається у школі. Старший Йосип пішов після дев'ятого класу до професійно-технічного училища і здобуває освіту сантехніка. За словами мера Львова, він захотів отримати робочу спеціальність. Однак в нього є ще три сини, які перебувають за кордоном.
"Михайло, Тадей та Іван здобувають освіту не у Львові. Але, якщо прийде час, вони всі повертаються, оскільки в нас у військо потрібно йти із 25 років. Усі вони підуть, ніхто не буде нікуди ховатися. А навіщо?" — поділився міський голова.
Він додав, що багато людей вважають, що його діти мають зі школи служити в армії, але він не знає, чи це правильно.
"Я вважаю, що обов'язок батьків – дати дітям освіту, яка потім буде їх годувати", — наголосив Садовий.
Нагадаємо, у червні Андрій Садовий видав премію головному архітектору міста Антону Коломєйцеву. Відтак, розмір винагороди сягнув 40 тисяч гривень.
Також він розповів, скільки заробляє на місяць кіт Левчик, який мешкає у міській раді Львова.
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