Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий відповів, чим займаються його сини за кордоном

Садовий відповів, чим займаються його сини за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 22:57
Андрій Садовий розповів про своїх синів за кордоном — чим займаються
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Троє повнолітніх синів мера Львова Андрія Садового наразі перебувають за кордоном. За словами міського голови, вони там навчаються, але від війська не ховатимуться.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю lviv24

Реклама
Читайте також:

Чим займаються сини Садового за кордоном

Садовий розповів, що його найменший син ще навчається у школі. Старший Йосип пішов після дев'ятого класу до професійно-технічного училища і здобуває освіту сантехніка. За словами мера Львова, він захотів отримати робочу спеціальність. Однак в нього є ще три сини, які перебувають за кордоном. 

"Михайло, Тадей та Іван здобувають освіту не у Львові. Але, якщо прийде час, вони всі повертаються, оскільки в нас у військо потрібно йти із 25 років. Усі вони підуть, ніхто не буде нікуди ховатися. А навіщо?" — поділився міський голова. 

Він додав, що багато людей вважають, що його діти мають зі школи служити в армії, але він не знає, чи це правильно. 

"Я вважаю, що обов'язок батьків – дати дітям освіту, яка потім буде їх годувати", — наголосив Садовий. 

Нагадаємо, у червні Андрій Садовий видав премію головному архітектору міста Антону Коломєйцеву. Відтак, розмір винагороди сягнув 40 тисяч гривень.

Також він розповів, скільки заробляє на місяць кіт Левчик, який мешкає у міській раді Львова.

кордон Львів Андрій Садовий війна в Україні сини
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації