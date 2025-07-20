Андрій Садовий розповів про своїх синів за кордоном — чим займаються

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Троє повнолітніх синів мера Львова Андрія Садового наразі перебувають за кордоном. За словами міського голови, вони там навчаються, але від війська не ховатимуться.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю lviv24.

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Чим займаються сини Садового за кордоном

Садовий розповів, що його найменший син ще навчається у школі. Старший Йосип пішов після дев'ятого класу до професійно-технічного училища і здобуває освіту сантехніка. За словами мера Львова, він захотів отримати робочу спеціальність. Однак в нього є ще три сини, які перебувають за кордоном.

"Михайло, Тадей та Іван здобувають освіту не у Львові. Але, якщо прийде час, вони всі повертаються, оскільки в нас у військо потрібно йти із 25 років. Усі вони підуть, ніхто не буде нікуди ховатися. А навіщо?" — поділився міський голова.

Він додав, що багато людей вважають, що його діти мають зі школи служити в армії, але він не знає, чи це правильно.

"Я вважаю, що обов'язок батьків – дати дітям освіту, яка потім буде їх годувати", — наголосив Садовий.

Нагадаємо, у червні Андрій Садовий видав премію головному архітектору міста Антону Коломєйцеву. Відтак, розмір винагороди сягнув 40 тисяч гривень.

Також він розповів, скільки заробляє на місяць кіт Левчик, який мешкає у міській раді Львова.