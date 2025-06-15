Скільки заробляє кіт Левчик Андрія Садового у міськраді Львова — мер розкрив суму

Мер Львова Андрій Садовий та кіт Левчик. Фото: instagram.com/lvivcitycat

Кіт Левчик, якого у Львові жартома називають "котячим мером", вже п’ятий рік живе у міській ратуші й став справжнім символом міської ради. Також пухнастий заробляє гроші для війська.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода.

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Скільки заробляє кіт Левчик

За словами Садового, у "хороші дні" Левчик може заробляти до 4 тисяч гривень на рекламі. Також він повністю забезпечує себе сам, а решта зароблених коштів іде на допомогу безпритульним тваринам.

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Мер Львова додає, що разом із фондом "Повернись живим" кіт зібрав уже 144 тисячі гривень на підтримку Збройних сил України.

"Який кіт стільки заробляє для української армії? Він виконує добру функцію", — наголошує очільник міста.

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Міський голова зазначив, що Левчик не просто улюбленець відвідувачів міськради — він відіграє важливу роль, і навіть допомагає укладати угоди.

"Деколи відбуваються складні переговори. Приходить Левчик — і всі стають добрішими. Завдяки йому вирішуються питання, підписуються угоди", — каже Садовий.

Кіт Левчик. Фото: instagram.com/lvivcitycat

Раніше Андрій Садовий розповів, що у Львові завершується будівництво нового сучасного ринку на Любінському Сяйві.

Також мер Львова показав, як з Пагорба Слави демонтували вхідну колону.