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Главная Львов Сколько зарабатывает кот Садового — мэр Львова назвал сумму

Сколько зарабатывает кот Садового — мэр Львова назвал сумму

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Дата публикации 15 июня 2025 18:52
Сколько зарабатывает кот Левчик Андрея Садового в горсовете Львова - мэр раскрыл сумму
Мэр Львова Андрей Садовый и кот Левчик. Фото: instagram.com/lvivcitycat
Ключові моменти Сколько зарабатывает кот Левчик

Кот Левчик, которого во Львове в шутку называют "кошачьим мэром", уже пятый год живет в городской ратуше и стал настоящим символом городского совета. Также пушистый зарабатывает деньги для армии.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в комментарии Радио Свобода.

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Сколько зарабатывает кот Левчик

По словам Садового, в "хорошие дни" Левчик может зарабатывать до 4 тысяч гривен на рекламе. Также он полностью обеспечивает себя сам, а остальные заработанные средства идут на помощь бездомным животным.

Мэр Львова добавляет, что вместе с фондом "Повернись живим" кот собрал уже 144 тысячи гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

"Какой кот столько зарабатывает для украинской армии? Он выполняет хорошую функцию", — отмечает глава города.

Городской голова отметил, что Левчик не просто любимец посетителей горсовета — он играет важную роль, и даже помогает заключать сделки.

"Иногда происходят сложные переговоры. Приходит Левчик - и все становятся добрее. Благодаря ему решаются вопросы, подписываются соглашения", — говорит Садовый.

Кіт Левчик Львів Садовий
Кот Левчик. Фото: instagram.com/lvivcitycat

Ранее Андрей Садовый рассказал, что во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии.

Также мэр Львова показал, как с Холма Славы демонтировали входную колонну.

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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