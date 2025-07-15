Садовий видав премію головному архітектору Львова — деталі

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий у червні видав премію головному архітектору міста Антону Коломєйцеву. Відтак, розмір премії сягнув 40 тисяч гривень.

Про це поінформувала Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит "Варіантів".

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У червні цього року директору департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Антону Коломєйцеву нарахували 89 356,10 грн заробітної плати. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати:

посадовий оклад — 10 888,10 грн;

надбавка за ранг — 485,70 грн;

надбавка за вислугу років — 2 274,80 грн;

надбавка за високі досягнення у праці — 13 648,60 грн;

надбавка за науковий ступінь — 544,40 грн;

премія — 44 494,30 грн;

відрядження — 17 020,20 грн.

Зазначається, що з цих коштів Коломєйцев сплатив 20 551,90 грн різних відрахувань та отримав чистий дохід у розмірі 68 804,20 грн.

Зазначимо, що Антон Коломєйцев очолює управління архітектури та урбаністики, а потім департамент архітектури Львівської міськради з жовтня 2019 року. До цього він працював доцентом Інституту Харківської школи архітектури та доцентом кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка".

За даними видання "Варіанти", у 2024 році Антон Коломєйцев отримав 1,2 мільйона гривень доходу.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Садовий нарахував понад 70 тисяч гривень премії новій чиновниці.

Раніше Андрій Садовий також розповів, скільки заробляє на місяць кіт Левчик, який мешкає у міській раді Львова.