Садовий видав премію головному архітектору Львова — деталі

Садовий преміював головного архітектора Львова — яка сума
Міський голова Львова Андрій Садовий у червні видав премію головному архітектору міста Антону Коломєйцеву. Відтак, розмір премії сягнув 40 тисяч гривень.
Про це поінформувала Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит "Варіантів".
Премія для головного архітектора Львова — про які суми йдеться
У червні цього року директору департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Антону Коломєйцеву нарахували 89 356,10 грн заробітної плати. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати:
- посадовий оклад — 10 888,10 грн;
- надбавка за ранг — 485,70 грн;
- надбавка за вислугу років — 2 274,80 грн;
- надбавка за високі досягнення у праці — 13 648,60 грн;
- надбавка за науковий ступінь — 544,40 грн;
- премія — 44 494,30 грн;
- відрядження — 17 020,20 грн.
Зазначається, що з цих коштів Коломєйцев сплатив 20 551,90 грн різних відрахувань та отримав чистий дохід у розмірі 68 804,20 грн.
Зазначимо, що Антон Коломєйцев очолює управління архітектури та урбаністики, а потім департамент архітектури Львівської міськради з жовтня 2019 року. До цього він працював доцентом Інституту Харківської школи архітектури та доцентом кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка".
За даними видання "Варіанти", у 2024 році Антон Коломєйцев отримав 1,2 мільйона гривень доходу.
Нагадаємо, що у травні 2025 року Садовий нарахував понад 70 тисяч гривень премії новій чиновниці.
Раніше Андрій Садовий також розповів, скільки заробляє на місяць кіт Левчик, який мешкає у міській раді Львова.
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