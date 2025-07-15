Садовый выдал премию главному архитектору Львова — детали

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской председатель Львова Андрей Садовый в июне выдал премию главному архитектору города Антону Коломейцеву. Следовательно, размер премии достиг 40 тысяч гривен.

Об этом проинформировал Львовский городской совет в ответ на официальный запрос "Вариантов".

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В июне этого года директору департамента архитектуры и пространственного развития Львовского городского совета Антону Коломейцеву начислили 89 356,10 грн заработной платы. В частности, в эту сумму вошли следующие выплаты:

должностной оклад — 10 888,10 грн;

надбавка за ранг — 485,70 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 274,80 грн;

надбавка за высокие достижения в труде — 13 648,60 грн;

надбавка за научную степень — 544,40 грн;

премия — 44 494,30 грн;

командировочные — 17 020,20 грн.

Отмечается, что из этих средств Коломейцев уплатил 20 551,90 грн различных отчислений и получил чистый доход в размере 68 804,20 грн.

Отметим, что Антон Коломейцев возглавляет управление архитектуры и урбанистики, а затем департамент архитектуры Львовского горсовета с октября 2019 года. До этого он работал доцентом Института Харьковской школы архитектуры и доцентом кафедры архитектурного проектирования Института архитектуры НУ "Львовская политехника".

По данным издания "Варианты", в 2024 году Антон Коломейцев получил 1,2 миллиона гривен дохода.

Напомним, что в мае 2025 года Садовый насчитал более 70 тысяч гривен премии новой чиновнице.

Ранее Андрей Садовый также рассказал, сколько зарабатывает в месяц кот Левчик, который живет в городском совете Львова.