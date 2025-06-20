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Головна Львів Садовий нарахував понад 70 тисяч гривень премії новій чиновниці

Садовий нарахував понад 70 тисяч гривень премії новій чиновниці

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Дата публікації: 20 червня 2025 13:55
Нова керівниця ЖКГ Львова отримала щедру травневу премію від Садового
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада
Ключові моменти Оксана Пригода заробила кругленьку суму за місяць

У травні 2025 року директорці департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксані Пригоді було нараховано 101 450 гривень заробітної плати.З цієї суми понад 70 тисяч становила премія.

Про це стало відомо з офіційної відповіді Львівської міськради на запит журналістів "Варіантів".

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Оксана Пригода заробила кругленьку суму за місяць

До структури зарплати посадовиці увійшов посадовий оклад у розмірі 15 284,09 грн, доплата за ранг становила 568,18 грн, надбавка за вислугу років — 2 377,84 грн, а надбавка за високі досягнення у праці оцінилася у 9 115,06 грн. Найбільшу частину суми склала премія — Оксана Пригода отримала аж 74 105,41 грн.

Після сплати 23 333,60 грн податків і обов’язкових внесків, чистий дохід Оксани Пригоди за травень склав 78 116,95 грн.

Додамо, що Оксана Пригода була призначена директоркою департаменту ЖКГ Львова нещодавно, у квітні 2025 року. Вона очолює департамент, який відповідає за житлову інфраструктуру міста, зокрема за комунальні служби, благоустрій і ремонт доріг.

Нагадаємо, Андрій Садовий також розповів, скільки заробляє на місяць кіт Левчик, який мешкає у міській раді Львова. 

Також мер Львова детально розповів про інфраструктурний проєкт, який незабаром реалізують в місті.

премія гроші Андрій Садовий зарплатня Львівська міська рада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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