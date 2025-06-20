Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый насчитал более 70 тысяч гривен премии новой чиновнице

Садовый насчитал более 70 тысяч гривен премии новой чиновнице

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 13:55
Новая руководительница ЖКХ Львова получила щедрую майскую премию от Садового
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет
Ключові моменти Оксана Пригода заработала кругленькую сумму за месяц

В мае 2025 директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Оксане Пригоде было начислено 101 450 гривен заработной платы. из этой суммы более 70 тысяч составляла премия.

Об этом стало известно из официального ответа Львовского горсовета на запрос журналистов "Вариантов".

Реклама
Читайте также:

Оксана Пригода заработала кругленькую сумму за месяц

В структуру зарплаты чиновницы вошел должностной оклад в размере 15 284,09 грн, доплата за ранг составила 568,18 грн, надбавка за выслугу лет - 2 377,84 грн, а надбавка за высокие достижения в труде оценили в 9 115,06 грн. Наибольшую часть суммы составила премия — Оксана Пригода получила аж 74 105,41 грн.

После уплаты 23 333,60 грн налогов и обязательных взносов, чистый доход Оксаны Пригоды за май составил 78 116,95 грн.

Добавим, что Оксана Пригода была назначена директором департамента ЖКХ Львова недавно, в апреле 2025 года. Она возглавляет департамент, который отвечает за жилую инфраструктуру города, в частности за коммунальные службы, благоустройство и ремонт дорог.

Напомним, Андрей Садовый также рассказал, сколько зарабатывает в месяц кот Левчик, который живет в городском совете Львова.

Также мэр Львова подробно рассказал об инфраструктурном проекте, который вскоре реализуют в городе.

премия деньги Андрей Садовый зарплата Львовский городской совет
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации