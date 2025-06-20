Новая руководительница ЖКХ Львова получила щедрую майскую премию от Садового

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

В мае 2025 директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Оксане Пригоде было начислено 101 450 гривен заработной платы. из этой суммы более 70 тысяч составляла премия.

Об этом стало известно из официального ответа Львовского горсовета на запрос журналистов "Вариантов".

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В структуру зарплаты чиновницы вошел должностной оклад в размере 15 284,09 грн, доплата за ранг составила 568,18 грн, надбавка за выслугу лет - 2 377,84 грн, а надбавка за высокие достижения в труде оценили в 9 115,06 грн. Наибольшую часть суммы составила премия — Оксана Пригода получила аж 74 105,41 грн.

После уплаты 23 333,60 грн налогов и обязательных взносов, чистый доход Оксаны Пригоды за май составил 78 116,95 грн.

Добавим, что Оксана Пригода была назначена директором департамента ЖКХ Львова недавно, в апреле 2025 года. Она возглавляет департамент, который отвечает за жилую инфраструктуру города, в частности за коммунальные службы, благоустройство и ремонт дорог.

Напомним, Андрей Садовый также рассказал, сколько зарабатывает в месяц кот Левчик, который живет в городском совете Львова.

Также мэр Львова подробно рассказал об инфраструктурном проекте, который вскоре реализуют в городе.