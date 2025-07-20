Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый ответил, чем занимаются его сыновья за границей

Садовый ответил, чем занимаются его сыновья за границей

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 22:57
Андрей Садовый рассказал о своих сыновьях за границей — чем занимаются
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Трое совершеннолетних сыновей мэра Львова Андрея Садового сейчас находятся за границей. По словам городского головы, они там учатся, но от армии не будут прятаться.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью lviv24.

Реклама
Читайте также:

Чем занимаются сыновья Садового за рубежом

Садовый рассказал, что его младший сын еще учится в школе. Старший Иосиф пошел после девятого класса в профессионально-техническое училище и получает образование сантехника. По словам мэра Львова, он захотел получить рабочую специальность. Однако у него есть еще три сына, которые находятся за границей.

"Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но, если придет время, они все возвращаются, поскольку у нас в армию нужно идти с 25 лет. Все они пойдут, никто не будет никуда прятаться. А зачем?" — поделился городской голова.

Он добавил, что многие люди считают, что его дети должны со школы служить в армии, но он не знает, правильно ли это.

"Я считаю, что обязанность родителей — дать детям образование, которое потом будет их кормить", — подчеркнул Садовый.

Напомним, в июне Андрей Садовый выдал премию главному архитектору города Антону Коломейцеву. Следовательно, размер вознаграждения достиг 40 тысяч гривен.

Также он рассказал, сколько зарабатывает в месяц кот Левчик, который живет в городском совете Львова.

граница Львов Андрей Садовый война в Украине сыновья
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации