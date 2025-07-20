Андрей Садовый рассказал о своих сыновьях за границей — чем занимаются

Садовый ответил, чем занимаются его сыновья за границей
Трое совершеннолетних сыновей мэра Львова Андрея Садового сейчас находятся за границей. По словам городского головы, они там учатся, но от армии не будут прятаться.
Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью lviv24.
Чем занимаются сыновья Садового за рубежом
Садовый рассказал, что его младший сын еще учится в школе. Старший Иосиф пошел после девятого класса в профессионально-техническое училище и получает образование сантехника. По словам мэра Львова, он захотел получить рабочую специальность. Однако у него есть еще три сына, которые находятся за границей.
"Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но, если придет время, они все возвращаются, поскольку у нас в армию нужно идти с 25 лет. Все они пойдут, никто не будет никуда прятаться. А зачем?" — поделился городской голова.
Он добавил, что многие люди считают, что его дети должны со школы служить в армии, но он не знает, правильно ли это.
"Я считаю, что обязанность родителей — дать детям образование, которое потом будет их кормить", — подчеркнул Садовый.
Напомним, в июне Андрей Садовый выдал премию главному архитектору города Антону Коломейцеву. Следовательно, размер вознаграждения достиг 40 тысяч гривен.
Также он рассказал, сколько зарабатывает в месяц кот Левчик, который живет в городском совете Львова.
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