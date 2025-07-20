Андрей Садовый рассказал о своих сыновьях за границей — чем занимаются

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Трое совершеннолетних сыновей мэра Львова Андрея Садового сейчас находятся за границей. По словам городского головы, они там учатся, но от армии не будут прятаться.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью lviv24.

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Садовый рассказал, что его младший сын еще учится в школе. Старший Иосиф пошел после девятого класса в профессионально-техническое училище и получает образование сантехника. По словам мэра Львова, он захотел получить рабочую специальность. Однако у него есть еще три сына, которые находятся за границей.

"Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но, если придет время, они все возвращаются, поскольку у нас в армию нужно идти с 25 лет. Все они пойдут, никто не будет никуда прятаться. А зачем?" — поделился городской голова.

Он добавил, что многие люди считают, что его дети должны со школы служить в армии, но он не знает, правильно ли это.

"Я считаю, что обязанность родителей — дать детям образование, которое потом будет их кормить", — подчеркнул Садовый.

Напомним, в июне Андрей Садовый выдал премию главному архитектору города Антону Коломейцеву. Следовательно, размер вознаграждения достиг 40 тысяч гривен.

Также он рассказал, сколько зарабатывает в месяц кот Левчик, который живет в городском совете Львова.