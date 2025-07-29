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Головна Львів Садовий анонсував будівництво комплексу для ВПО у Львові

Садовий анонсував будівництво комплексу для ВПО у Львові

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 14:01
У Львові побудуть комплекс для ВПО — деталі від Садового
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У Львові побудують окремий комплекс для переселенців, аби вони мали повноцінне житло. Зараз багато ВПО проживають ще в тих приміщеннях, які вони використовують як тимчасові.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю Катерині Соляр. 

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Комплекс для переселенців у Львові

Садовий розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, через Львів пройшло понад 5 млн людей. Станом на сьогодні в місті проживає близько 150 тис. внутрішньо переселених осіб. 

"Багато людей знайшли тут роботу або інвестували кошти, купили помешкання. Частина живуть ще в тих приміщеннях, які вони використовують як тимчасові. Ну і в нас містечко для переселенців також є заповнене. Люди там живуть і ми вже мали розмову з владою Маріуполя", — сказав міський голова.

Водночас він додав, що в місті будуть будувати окремий комплекс, перш за все для переселенців, які живуть у Львові, аби вони мали повноцінне житло. 

Нагадаємо, раніше Садовий розповів, як ставиться до російськомовних людей. Він заявив, що не бачить зараз мовної проблеми у Львові.

Крім того, мер Львова відповів, чим займаються його сини за кордоном. За його словами, вони там навчаються, але від війська не ховатимуться.

Львів переселенці Андрій Садовий ВПО житловий комплекс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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