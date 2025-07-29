У Львові побудуть комплекс для ВПО — деталі від Садового

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У Львові побудують окремий комплекс для переселенців, аби вони мали повноцінне житло. Зараз багато ВПО проживають ще в тих приміщеннях, які вони використовують як тимчасові.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю Катерині Соляр.

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Комплекс для переселенців у Львові

Садовий розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, через Львів пройшло понад 5 млн людей. Станом на сьогодні в місті проживає близько 150 тис. внутрішньо переселених осіб.

"Багато людей знайшли тут роботу або інвестували кошти, купили помешкання. Частина живуть ще в тих приміщеннях, які вони використовують як тимчасові. Ну і в нас містечко для переселенців також є заповнене. Люди там живуть і ми вже мали розмову з владою Маріуполя", — сказав міський голова.

Водночас він додав, що в місті будуть будувати окремий комплекс, перш за все для переселенців, які живуть у Львові, аби вони мали повноцінне житло.

Нагадаємо, раніше Садовий розповів, як ставиться до російськомовних людей. Він заявив, що не бачить зараз мовної проблеми у Львові.

Крім того, мер Львова відповів, чим займаються його сини за кордоном. За його словами, вони там навчаються, але від війська не ховатимуться.