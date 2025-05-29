Садовый показал самый большой реабилитационный центр во Львове Unbroken

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый представил территорию, где планируется построить реабилитационный центр в Брюховичах. Заведение станет крупнейшим в сети Unbroken. Здесь будут проходить восстановление военные и гражданские, которые получили тяжелые травмы и нуждаются в адаптации к мирной жизни.

Об этом сообщает Андрей Садовый в Facebook.

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Что известно о новом реабилитационном центре во Львове

Городской голова заверил, что в новом реабилитационном центре помощь сможет получить каждый, кто в ней нуждается. Запланирована реализация масштабного проекта с несколькими специализированными отделениями и обустроенным парком на территории.

"Это будет место не только для ветеранов и людей, раненых войной. Это центр для всех львовян, которые нуждаются в реабилитации после тяжелых болезней или операций. Здесь будут помогать каждому, кто хочет вернуться к полноценной жизни", — отметил Садовый.

По словам городского головы, реабилитационный центр будет иметь большую площадь. Ранее на этом месте функционировала больница, где проходили восстановление пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь заведение переоборудуют: появятся новые корпуса и бассейн площадью 25 квадратных метров. Рядом расположен большой парк, который обустроят для различных направлений реабилитации.

До конца года планируется открытие новых корпусов, современного реабилитационного бассейна и специально обустроенных зон для занятий спортом, садоводством и творчеством. Завершить строительство инклюзивного парка планируют в 2026 году. Также обновят историческую виллу 1907 года, которая станет местом для арт-терапии, библиотеки и проведения встреч.

Этот проект городские власти Львова реализуется при поддержке международных партнеров — правительства Литвы, Красного Креста, GIZ и компании Narbutas, которая обеспечит центр мебелью.

Напомним, что во Львове состоялось официальное открытие обновленной поликлиники, которая теперь функционирует как составная часть реабилитационного центра. Ранее в этом медицинском учреждении провели комплексную реконструкцию, во время которой достроили дополнительные два этажа.

До этого во Львове успешно завершили строительство нового Центра ментального здоровья, который войдет в состав медицинской экосистемы UNBROKEN и будет предоставлять психологическую реабилитацию тяжелораненым военным. Сооружение центра длилось менее года на территории больницы святого Луки, а само заведение интегрировано в структуру Первого медицинского объединения Львова.