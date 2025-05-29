Садовий показав найбільший реабілітаційний центр у Львові Unbroken

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий представив територію, де планується збудувати реабілітаційний центр у Брюховичах. Заклад стане найбільшим у мережі Unbroken. Тут проходитимуть відновлення військові та цивільні, які зазнали тяжких травм і потребують адаптації до мирного життя.

Про це повідомляє Андрій Садовий у Facebook.

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Міський голова запевнив, що у новому реабілітаційному центрі допомогу зможе отримати кожен, хто її потребує. Заплановано реалізацію масштабного проєкту з кількома спеціалізованими відділеннями та облаштованим парком на території.

"Це буде місце не лише для ветеранів і людей, поранених війною. Це центр для всіх львів’ян, які потребують реабілітації після важких хвороб чи операцій. Тут допомагатимуть кожному, хто хоче повернутися до повноцінного життя", — зазначив Садовий.

За словами міського голови, реабілітаційний центр матиме велику площу. Раніше на цьому місці функціонувала лікарня, де проходили відновлення пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. Тепер заклад переобладнають: з’являться нові корпуси та басейн площею 25 квадратних метрів. Поруч розташований великий парк, який облаштують для різних напрямів реабілітації.

До кінця року планується відкриття нових корпусів, сучасного реабілітаційного басейну та спеціально облаштованих зон для занять спортом, садівництвом і творчістю. Завершити будівництво інклюзивного парку планують у 2026 році. Також оновлять історичну віллу 1907 року, яка стане місцем для арттерапії, бібліотеки та проведення зустрічей.

Цей проєкт міська влада Львова реалізується за підтримки міжнародних партнерів — уряду Литви, Червоного Хреста, GIZ та компанії Narbutas, яка забезпечить центр меблями.

Нагадаємо, що у Львові відбулося офіційне відкриття оновленої поліклініки, що тепер функціонує як складова частина реабілітаційного центру. Раніше в цьому медичному закладі провели комплексну реконструкцію, під час якої добудували додаткові два поверхи.

До цього у Львові успішно завершили будівництво нового Центру ментального здоров’я, який увійде до складу медичної екосистеми UNBROKEN і буде надавати психологічну реабілітацію важкопораненим військовим. Спорудження центру тривало менше року на території лікарні святого Луки, а сам заклад інтегровано до структури Першого медичного об’єднання Львова.