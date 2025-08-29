Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый анонсировал расширение одной из школ Львова — детали

Садовый анонсировал расширение одной из школ Львова — детали

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:33
Школы во Львове — одно из учебных заведений расширят
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Рядом 81 лицея во Львове обустраивают новый современный корпус для старшеклассников. Это новые возможности еще для 500 детей.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook 29 августа.

Реклама
Читайте также:

Расширение школ во Львове

Садовый рассказал, что для лицея №81 есть хорошие новости, ведь рядом обустраивают новый современный корпус для старшеклассников. По словам мэра, это еще плюс 20 классов, где смогут учиться около 500 учеников, и комфортные условия с новыми возможностями.

Отмечается, что школа расположена в Шевченковском районе. Нововведение касается учеников 10-12 классов, которые уже со следующего года будут учиться в новых помещениях.

"Это строитель сейчас сам должен выстроить, а потом будет передавать городу. Моя задача, чтобы в этом году дети уже могли здесь учиться. Это сложно, но мы это сделаем", — подчеркнул городской голова.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит собрать ребенка в школу во Львове. Особенно ощутимо "бьет по карману" школьная обувь.

Также мы сообщали, что Андрей Садовый 28 августа встретился с руководителями детских садов. Он поблагодарил педагогов за их труд в условиях войны.

дети Львов строительство Андрей Садовый школьники школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации