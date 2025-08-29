Школы во Львове — одно из учебных заведений расширят

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Рядом 81 лицея во Львове обустраивают новый современный корпус для старшеклассников. Это новые возможности еще для 500 детей.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook 29 августа.

Расширение школ во Львове

Садовый рассказал, что для лицея №81 есть хорошие новости, ведь рядом обустраивают новый современный корпус для старшеклассников. По словам мэра, это еще плюс 20 классов, где смогут учиться около 500 учеников, и комфортные условия с новыми возможностями.

Отмечается, что школа расположена в Шевченковском районе. Нововведение касается учеников 10-12 классов, которые уже со следующего года будут учиться в новых помещениях.

"Это строитель сейчас сам должен выстроить, а потом будет передавать городу. Моя задача, чтобы в этом году дети уже могли здесь учиться. Это сложно, но мы это сделаем", — подчеркнул городской голова.

