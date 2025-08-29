Відео
Садовий анонсував розширення однієї зі шкіл Львова — деталі

Садовий анонсував розширення однієї зі шкіл Львова — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:33
Школи у Львові — один із навчальних закладів розширять
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Поруч 81 ліцею у Львові облаштовують новий сучасний корпус для старшокласників. Це нові можливості ще для 500 дітей.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook 29 серпня. 

Розширення шкіл у Львові

Садовий розповів, що для ліцею №81 є гарні новини, адже поруч облаштовують новий сучасний корпус для старшокласників. За словами мера, це ще плюс 20 класів, де зможуть навчатися близько 500 учнів, та комфортні умови з новими можливостями. 

Зазначається, що школа розташована у Шевченківському районі. Нововведення стосується учнів 10-12 класів, які вже з наступного року навчатимуться у нових приміщеннях. 

"Це будівельник зараз сам мусить вибудувати, а потім буде передавати місту. Моя задача, щоб цього року діти вже могли тут навчатися. Це складно, але ми це зробимо", — наголосив міський голова. 

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує зібрати дитину до школи у Львові. Особливо відчутно "б’є по кишені" шкільне взуття.

Також ми повідомляли, що Андрій Садовий 28 серпня зустрівся з керівниками дитячих садочків. Він подякував педагогам за їхню працю в умовах війни. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
