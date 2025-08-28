Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий зустрівся з керівниками садочків — що сказав

Садовий зустрівся з керівниками садочків — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:54
Навчання у садочках Львова — Садовий зустрівся з керівниками
Андрій Садовий на зустрічі з керівниками садочків. Фото: ЛМР

Мер Львова Андрій Садовий 28 серпня зустрівся з керівництвом дитячих садочків перед початком навчального року. Це продовження серпневих діалогів із освітянами, які вже відбулися з директорами шкіл, позашкілля та профтехів.

Про це повідомили у Львівській міській раді

Реклама
Читайте також:

Зустріч Садового з керівниками дитсадків

Зазначається, що на зустрічі з мером були присутні понад 150 керівників закладів дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів міста. Садовий подякував педагогам за їхню працю в умовах війни. 

"Хочу подякувати вам за ваше служіння. Лише ви розумієте, як це непросто брати на себе відповідальність за маленьких дітей у час постійних тривог і атак. Ви — молодці і дуже круті", — сказав міський голова. 

За його словами, попри те, що місто спрямовує 20% бюджету на підтримку військових, влада виділяє додаткові на кошти й на розвиток інфраструктури закладів освіти. На думку Садового, діти мають зростати у красивому та безпечному середовищі. 

"Я в багатьох установах буваю, але коли  заходжу в садочок, заходжу як додому. Оце яку любов треба вкласти, як треба себе віддати, що ти заходиш як додому. Я не знаю, як ви це робите, але продовжуйте. Я вам щиро дякую, ви молодці", — зазначив мер Львова. 

Також він нагадав, що Львів задає тон у розвитку освітніх практик, які згодом масштабуються на всю країну. Йдеться і про підхід до навчання патріотичних уроків, і щодо програми підтримки працівників освіти тощо.

Нагадаємо, 27 серпня Садовий зустрівся з Юлією Свириденко. Під час їхньої розмови йшлося про безпекову ситуацію та зміни у сфері оподаткування.

Також ми писали, що нещодавно Андрій Садовий зустрів дітей із прифронтових територій Сумщини у Львові. Вони відпочивали у таборі в Карпатах та завітали до міста у гості. 

Львів навчальний рік дитячий садочок керівники садовий вар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації