Навчання у садочках Львова — Садовий зустрівся з керівниками

Андрій Садовий на зустрічі з керівниками садочків. Фото: ЛМР

Мер Львова Андрій Садовий 28 серпня зустрівся з керівництвом дитячих садочків перед початком навчального року. Це продовження серпневих діалогів із освітянами, які вже відбулися з директорами шкіл, позашкілля та профтехів.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Садового з керівниками дитсадків

Зазначається, що на зустрічі з мером були присутні понад 150 керівників закладів дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів міста. Садовий подякував педагогам за їхню працю в умовах війни.

"Хочу подякувати вам за ваше служіння. Лише ви розумієте, як це непросто — брати на себе відповідальність за маленьких дітей у час постійних тривог і атак. Ви — молодці і дуже круті", — сказав міський голова.

За його словами, попри те, що місто спрямовує 20% бюджету на підтримку військових, влада виділяє додаткові на кошти й на розвиток інфраструктури закладів освіти. На думку Садового, діти мають зростати у красивому та безпечному середовищі.

"Я в багатьох установах буваю, але коли заходжу в садочок, заходжу як додому. Оце яку любов треба вкласти, як треба себе віддати, що ти заходиш як додому. Я не знаю, як ви це робите, але продовжуйте. Я вам щиро дякую, ви молодці", — зазначив мер Львова.

Також він нагадав, що Львів задає тон у розвитку освітніх практик, які згодом масштабуються на всю країну. Йдеться і про підхід до навчання патріотичних уроків, і щодо програми підтримки працівників освіти тощо.

Нагадаємо, 27 серпня Садовий зустрівся з Юлією Свириденко. Під час їхньої розмови йшлося про безпекову ситуацію та зміни у сфері оподаткування.

Також ми писали, що нещодавно Андрій Садовий зустрів дітей із прифронтових територій Сумщини у Львові. Вони відпочивали у таборі в Карпатах та завітали до міста у гості.