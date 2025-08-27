Андрій Садовий пояснив як місцеві податки здатні дати Львову сотні мільйонів

Юлія Свириденко та Андрій Садовий. Фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про зустріч із новою прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко. За його словами, під час розмови йшлося про безпекову ситуацію та зміни у сфері оподаткування.

Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Садовий висловився про зміни в оподаткуванні

Садовий наголосив, що передача права самостійного збору місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування може стати важливим кроком для розвитку громад. Лише для Львова це означало б додатково близько 400 мільйонів гривень щороку.

За словами мера, подібна ініціатива є критично важливою не лише для Львова, а й для інших українських міст.

"Це кошти для підтримки армії, освіти, медицини та ветеранської політики. Ця ініціатива важлива для всіх українських громад, адже загалом ідеться про десятки мільярдів гривень, які сьогодні просто не доходять до місцевих бюджетів", — написав Садовий.

