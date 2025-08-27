Видео
Главная Львов Садовый обсудил с премьером Свириденко изменения в налогах

Садовый обсудил с премьером Свириденко изменения в налогах

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 07:48
Андрей Садовый объяснил как местные налоги способны дать Львову сотни миллионов
Юлия Свириденко и Андрей Садовый. Фото: Андрей Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил о встрече с новым премьер-министром Украины Юлией Свириденко. По его словам, во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью и изменениях в сфере налогообложения.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Садовый высказался об изменениях в налогообложении

Садовый отметил, что передача права самостоятельного сбора местных налогов и сборов органам местного самоуправления может стать важным шагом для развития общин. Только для Львова это означало бы дополнительно около 400 миллионов гривен ежегодно.

По словам мэра, подобная инициатива является критически важной не только для Львова, но и для других украинских городов.

"Это средства для поддержки армии, образования, медицины и ветеранской политики. Эта инициатива важна для всех украинских громад, ведь в целом речь идет о десятках миллиардов гривен, которые сегодня просто не доходят до местных бюджетов", — написал Садовый.

Напомним, недавно Андрей Садовый рассказал о новой уникальной немецкой технологии ремонта дорог, которую вскоре применят во Львове.

Также во Львове возник скандал со строительством завода для переработки мусора.

налоги Львов Андрей Садовый Юлия Свириденко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
