Обучение в садиках Львова — Садовый встретился с руководителями

Мэр Львова Андрей Садовый 28 августа встретился с руководством детских садов перед началом учебного года. Это продолжение августовских диалогов с педагогами, которые уже состоялись с директорами школ, внешкольного образования и профтехов.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Встреча Садового с руководителями детсадов

Отмечается, что на встрече с мэром присутствовали более 150 руководителей учреждений дошкольного образования и инклюзивно-ресурсных центров города. Садовый поблагодарил педагогов за их труд в условиях войны.

"Хочу поблагодарить вас за ваше служение. Только вы понимаете, как это непросто — брать на себя ответственность за маленьких детей во время постоянных тревог и атак. Вы — молодцы и очень крутые", — сказал городской голова.

По его словам, несмотря на то, что город направляет 20% бюджета на поддержку военных, власть выделяет дополнительные средства и на развитие инфраструктуры учебных заведений. По мнению Садового, дети должны расти в красивой и безопасной среде.

"Я во многих учреждениях бываю, но когда захожу в садик, захожу как домой. Вот какую любовь надо вложить, как надо себя отдать, что ты заходишь как домой. Я не знаю, как вы это делаете, но продолжайте. Я вам искренне благодарю, вы молодцы", — отметил мэр Львова.

Также он напомнил, что Львов задает тон в развитии образовательных практик, которые впоследствии масштабируются на всю страну. Речь идет и о подходе к обучению патриотических уроков, и по программе поддержки работников образования и тому подобное.

