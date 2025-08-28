Видео
Садовый встретился с руководителями садиков — что сказал

Садовый встретился с руководителями садиков — что сказал

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:54
Обучение в садиках Львова — Садовый встретился с руководителями
Андрей Садовый на встрече с руководителями садиков. Фото: ЛГС

Мэр Львова Андрей Садовый 28 августа встретился с руководством детских садов перед началом учебного года. Это продолжение августовских диалогов с педагогами, которые уже состоялись с директорами школ, внешкольного образования и профтехов.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что на встрече с мэром присутствовали более 150 руководителей учреждений дошкольного образования и инклюзивно-ресурсных центров города. Садовый поблагодарил педагогов за их труд в условиях войны.

"Хочу поблагодарить вас за ваше служение. Только вы понимаете, как это непросто — брать на себя ответственность за маленьких детей во время постоянных тревог и атак. Вы — молодцы и очень крутые", — сказал городской голова.

По его словам, несмотря на то, что город направляет 20% бюджета на поддержку военных, власть выделяет дополнительные средства и на развитие инфраструктуры учебных заведений. По мнению Садового, дети должны расти в красивой и безопасной среде.

"Я во многих учреждениях бываю, но когда захожу в садик, захожу как домой. Вот какую любовь надо вложить, как надо себя отдать, что ты заходишь как домой. Я не знаю, как вы это делаете, но продолжайте. Я вам искренне благодарю, вы молодцы", — отметил мэр Львова.

Также он напомнил, что Львов задает тон в развитии образовательных практик, которые впоследствии масштабируются на всю страну. Речь идет и о подходе к обучению патриотических уроков, и по программе поддержки работников образования и тому подобное.

Напомним, 27 августа Садовый встретился с Юлией Свириденко. Во время их разговора речь шла о ситуации с безопасностью и изменениях в сфере налогообложения.

Также мы писали, что недавно Андрей Садовый встретил детей с прифронтовых территорий Сумщины во Львове. Они отдыхали в лагере в Карпатах и посетили город в гости.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
