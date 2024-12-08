Садовый наградил 78-летнюю Кристину Гоянюк за безошибочное написание радиодиктанта

Кристина Гоянюк и Андрей Садовый. Фото: city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый наградил 78-летнюю Кристину Гоянюк, которая второй год подряд единственная в Украине написала радиодиктант без ошибок. Ей вручили благодарность и денежное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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"Мы благодарим вас за любовь к родному языку и за ежегодное участие в радиодиктанте. Я думаю, что это справедливо отблагодарить вас премией в размере 25 тысяч гривен — по тысяче за каждый написанный диктант. Знаю, что вы не будете останавливаться, поэтому желаю вам еще много лет сил для поддержания этой традиции, ведь она объединяет украинцев по всему миру", — подчеркнул Садовый.

Андрей Садовый и Кристина Гоянюк Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Гоянюк во время встречи рассказала мэру, почему решила начать писать радиодиктанты. Они также обсудили реформу школ.

"Я начала писать диктанты благодаря своему папе. Он был учителем украинского языка и литературы. Когда в 2000 году начали традиции радиодиктантов, он призвал меня писать его вместе. И с тех пор я каждый год приезжала к папе, писали диктант. Потом отец умер, но я продолжила писать диктант", — рассказала женщина.

По ее словам, большинство диктантов она писала без ошибок. Она отметила, что для нее это большой труд — нужно внимательно слушать, анализировать текст, перечитывать правила и обновлять свои знания.

Напомним, Садовый анонсировал сбор средств для военных и призвал граждан перечислить свою зимнюю тысячу от государства в поддержку армии.

Ранее Садовый вручил государственные награды девяти семьям погибших защитников.