Садовый наградил 78-летнюю Кристину Гоянюк за безошибочное написание радиодиктанта

Садовый наградил многократную победительницу радиодиктанта
Мэр Львова Андрей Садовый наградил 78-летнюю Кристину Гоянюк, которая второй год подряд единственная в Украине написала радиодиктант без ошибок. Ей вручили благодарность и денежное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Награждение победительницы радиодиктанта
"Мы благодарим вас за любовь к родному языку и за ежегодное участие в радиодиктанте. Я думаю, что это справедливо отблагодарить вас премией в размере 25 тысяч гривен — по тысяче за каждый написанный диктант. Знаю, что вы не будете останавливаться, поэтому желаю вам еще много лет сил для поддержания этой традиции, ведь она объединяет украинцев по всему миру", — подчеркнул Садовый.
Гоянюк во время встречи рассказала мэру, почему решила начать писать радиодиктанты. Они также обсудили реформу школ.
"Я начала писать диктанты благодаря своему папе. Он был учителем украинского языка и литературы. Когда в 2000 году начали традиции радиодиктантов, он призвал меня писать его вместе. И с тех пор я каждый год приезжала к папе, писали диктант. Потом отец умер, но я продолжила писать диктант", — рассказала женщина.
По ее словам, большинство диктантов она писала без ошибок. Она отметила, что для нее это большой труд — нужно внимательно слушать, анализировать текст, перечитывать правила и обновлять свои знания.
Напомним, Садовый анонсировал сбор средств для военных и призвал граждан перечислить свою зимнюю тысячу от государства в поддержку армии.
Ранее Садовый вручил государственные награды девяти семьям погибших защитников.
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