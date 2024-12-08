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Садовий нагородив багаторазову переможницю радіодиктанту

8 грудня 2024 16:12
Аркадій Пастула - Редактор
Садовий нагородив 78-річну Христину Гоянюк за безпомилкове написання радіодиктанту
Христина Гоянюк та Андрій Садовий. Фото: city-adm.lviv.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий нагородив 78-річну Христину Гоянюк, яка другий рік поспіль єдина в Україні написала радіодиктант без помилок. Їй вручили подяку та грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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"Ми дякуємо вам за любов до рідної мови і за щорічну участь у радіодиктанті. Я думаю, що це справедливо віддячити вам премією у розмірі 25 тисяч гривень — по тисячі за кожен написаний диктант. Знаю, що ви не будете зупинятись, тому бажаю вас ще багато років сил для підтримання цієї традиції, адже вона об’єднує українців по всьому світу", — наголосив Садовий.

Садовий нагородив переможницю радіодиктанту
Андрій Садовий та Христина Гоянюк. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Гоянюк під час зустрічі розповіла меру, чому вирішила почати писати радіодиктанти. Вони також обговорили освітню реформу шкіл.

"Я почала писати диктанти завдяки своєму татові. Він був вчителем української мови і літератури. Коли в 2000 році започаткували традиції радіодиктантів, він закликав мене писати його разом. І з того часу я щороку приїжджала до тата, писали диктант. Потім батько помер, але я продовжила писати диктант", — розповіла жінка.

За її словами, більшість диктантів вона писала без помилок. Вона зазначила, що для неї це велика праця — потрібно уважно слухати, аналізувати текст, перечитувати правила та поновлювати свої знання.

Нагадаємо, Садовий анонсував збір коштів для військових та закликав громадян перерахувати свою зимову тисячу від держави на підтримку армії.

Раніше Садовий вручив державні нагороди дев’яти родинам загиблих захисників. 

українці Львів нагорода Андрій Садовий радіодиктант

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