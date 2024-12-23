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Садовый наградил педагогов 100 тыс. грн — чем отличились

23 декабря 2024 23:14
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Образовательная премия Львова — Садовый дал победителям по 100 тысяч гривен
Награждение работников образования. Фото: Львовский городской совет
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 23 декабря, во Львове впервые наградили победителей "Образовательной премии". Три лауреата получат по 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Кто получил премию

В горсовете отметили, что 147 работников образовательной отрасли получили премии в размере 35 000 гривен, а три лучших — по 100 000 гривен и ценные подарки от партнеров.

Тремя лучшими педагогами в этом году стали:

  • Елена Бущак — учитель-логопед в яслях-сад №153, пианистка, волонтер и мама трех дочерей. Женщина проработала 14 лет в центре социальных услуг "Джерело", а последние 10 лет работает в дошкольных учреждениях Львова. Своими важнейшими образовательными достижениями считает проведение курсов для учителей-логопедов из Львова, Черновцов и Тернополя. Является автором методологии для учителей-логопедов, работающих с детьми, находящимися в тяжелых обстоятельствах. Также Елена — организатор и координатор работы кабинета Монтессори-педагогики в своем садике. Мечтает открыть центр развития с поддержкой семей в сложное время.
Елена Бущак Львов
Елена Бущак — учитель-логопед в яслях-сад №153. Фото: ЛГС
  • Тарас Олексин — методист и руководитель кружка "Школа Гидов" в детском Центре туризма, спорта и экскурсий МЖК-1. Он работает во внешколе более 11 лет. Работа во внешкольном заведении позволяет ему одновременно работать и как историком, и как профессиональным гидом, и как преподавателем. Своими важнейшими образовательными достижениями Тарас считает цифровизацию работы центра, трансформацию подходов к организации его публичной деятельности, разработку многочисленных квестов и курсов и создание первого официального путеводителя по Сыховскому району Львова. Педагог мечтает превратить Центр туризма, спорта и экскурсий в полноценный молодежный центр с туристическими, вокруг историческими, спортивными, медийными и просветительскими направлениями, которые будут по-настоящему востребованы среди детей и молодежи.
Тарас Олексин Львов
Тарас Олексин — методист и руководитель кружка "Школа Гидов". Фото: ЛГС
  • Галина Чепак — учительница начальных классов в средней общеобразовательной школе №86. Свой 3-Б класс считает своим главным достижением. Она является инициатором проектов "День с экоторбой", озеленения школьного двора, "Здоровый перекус", благотворительных акций и прочего. Галина мечтает создать в школе уголок, где учителя могли бы перезагрузиться, зарядиться и восстановиться.
Галина Чепак Львов
Галина Чепак — учительница начальных классов. Фото: ЛГС

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил педагогов и подчеркнул, что если страна хочет иметь успех, то должна инвестировать средства в образование.

"Мы во Львове стараемся это делать, насколько бы сложно это ни было. Учителей нужно любить деньгами. Наверное, вы уже слышали, что в следующем году у нас будет отдельная программа, и мы постараемся лучшим учителям давать более высокую зарплату не раз в год, а систематически каждый месяц. Это будут определять дети — те, кого вы учите. Я уверен, что если учитель отдает себя, свою энергию, он должен получать хотя бы маленькую компенсацию. Хочется, чтобы этот пример, который мы покажем во Львове, стал ориентиром для всей страны. Ведь Украина имеет будущее только в том случае, если будет образованной страной", — сказал Садовый.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе благотворители помогли построить дом для многодетной семьи. Девять детей были взяты под опеку родителей-воспитателей, и они вместе будут проживать в просторном доме.

А недавно Андрей Садовый сделал заявление по поводу слухов о застройке парка во Львове.

образование Львов премия деньги награда Андрей Садовый

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