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Садовий нагородив освітян 100 тис. грн — чим відзначилися

23 грудня 2024 23:14
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Освітня премія Львова — Садовий дав переможцям по 100 тисяч гривень
Нагородження працівників освіти. Фото: Львівська міська рада
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 23 грудня, у Львові вперше нагородили переможців "Освітньої премії". Троє лауреатів отримають по 100 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Хто отримав премію

У міськраді зазначили, що 147 працівників освітньої галузі отримали премії у розмірі 35 000 гривень, а троє найкращих — по 100 000 гривень та цінні подарунки від партнерів.

Трьома найкращими освітянами цьогоріч стали:

  • Олена Бущак — вчителька-логопединя у яслах-садок №153, піаністка, волонтерка та мама трьох доньок. Жінка пропрацювали 14 років у центрі соціальних послуг "Джерело", а останні 10 років працює у дошкільних закладах Львова. Своїми найважливішими освітніми досягненнями вважає проведення курсів для вчителів-логопедів зі Львова, Чернівців та Тернополя. Є авторкою методології для вчителів-логопедів, що працюють з дітьми, які перебувають у важких життєвих обставинах. Також Олена — організаторка та координаторка роботи кабінету Монтессорі-педагогіки у своєму садку. Мріє відкрити центр розвитку із підтримкою для сімей у складний час.
Олена Бущак Львів
Олена Бущак — вчителька-логопединя у яслах-садок №153. Фото: ЛМР
  • Тарас Олексин — методист та керівник гуртка "Школа Гідів" у дитячому Центрі туризму, спорту та екскурсій МЖК-1. Він працює у позашкіллі більше 11 років. Робота в позашкільному закладі дає можливість йому водночас працювати і як історик, і як професійний гід, і як викладач. Своїми найважливішими освітніми досягненнями Тарас вважає цифровізацію роботи центру, трансформацію підходів до організації його публічної діяльності, розробку численних квестів і курсів та створення першого офіційного путівника Сихівським районом Львова. Педагог мріє перетворити Центр туризму, спорту та екскурсій на повноцінний молодіжний центр із туристичними, довколаісторичними, спортивними, медійними та просвітницькими напрямами, які будуть по-справжньому затребуваними серед дітей та молоді.
Тарас Олексин Львів
Тарас Олексин — методист та керівник гуртка "Школа Гідів". Фото: ЛМР
  • Галина Чепак — вчителька початкових класів у середній загальноосвітній школі №86. Свій 3-Б клас вважає своїм головним здобутком. Вчителька є ініціаторкою проєктів "День з екоторбинкою", озеленення шкільного подвірʼя, "Здоровий перекус", благодійних акцій та іншого. Галина мріє створити у школі куточок, де вчителі могли б перезавантажитись, зарядитися і відновитися. 
Галина Чепак Львів
Галина Чепак — вчителька початкових класів. Фото: ЛМР

Мер Львова Андрій Садовий подякував освітянам і наголосив, що якщо країна хоче мати успіх, то мусить інвестувати кошти в освіту.

"Ми у Львові стараємося це робити. Наскільки би складно це не було. Вчителів треба любити грошима. Ви напевно вже чули, що в наступному році у нас буде окрема програма і ми постараємося кращим вчителям дати вищу заробітну плату не раз в рік, а системно кожного місяця. Це будуть визначати діти — ті, кого ви навчаєте. Я переконаний, що якщо вчитель віддає себе, свою енергію, він має отримувати хоча б маленьку компенсацію. Хочеться, щоб цей приклад, який ми покажемо у Львові, був дороговказом для всієї держави. Адже Україна має майбутнє тільки у тому випадку, якщо буде освіченою країною", — сказав Садовий.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті благодійники допомогли побудувати дім для багатодітної родини. Дев'ятеро дітей були взяті під опіку батьків-вихователів, і вони разом проживатимуть у просторій оселі.

А нещодавно Андрій Садовий зробив заяву з приводу чуток про забудову парку у Львові. 

освіта Львів премія гроші нагорода Андрій Садовий

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