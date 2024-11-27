Садовый передал военной роте автомобиль

Садовый передал военным авто, которое приобрели за счет громады
Мэр Львова Андрей Садовый передал военной роте Героя Украины Юрия Жуковца автомобиль. Транспорт приобрели за счет громады города.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в среду, 27 ноября.
Автомобиль для военных
"Когда мы познакомились с Героем Украины Юрием Жуковцом, я спросил, как мы можем быть полезными для него. Он ответил, что ему лично ничего не надо, только бы машину для его роты", — подчеркнул Садовый.
А 27 ноября автомобиль уже передали военным. Мэр Львова поблагодарил военных за защиту.
Напомним, 26 ноября Садовый вместе с военными открыли рекрутинговый центр 38-й отдельной бригады морской пехоты, ставший десятым в городе.
Ранее Львов официально заключил побратимские отношения с итальянским Турином.
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