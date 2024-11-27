Садовый передал военной роте автомобиль

Мэр Львова Андрей Садовый и авто, переданное военным. Фото: t.me/andriysadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый передал военной роте Героя Украины Юрия Жуковца автомобиль. Транспорт приобрели за счет громады города.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в среду, 27 ноября.

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"Когда мы познакомились с Героем Украины Юрием Жуковцом, я спросил, как мы можем быть полезными для него. Он ответил, что ему лично ничего не надо, только бы машину для его роты", — подчеркнул Садовый.

А 27 ноября автомобиль уже передали военным. Мэр Львова поблагодарил военных за защиту.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 26 ноября Садовый вместе с военными открыли рекрутинговый центр 38-й отдельной бригады морской пехоты, ставший десятым в городе.

Ранее Львов официально заключил побратимские отношения с итальянским Турином.