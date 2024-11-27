Садовий передав військовій роті автомобіль

Садовий передав військовим авто, яке придбали коштом громади
Мер Львова Андрій Садовий передав військовій роті Героя України Юрія Жуковця автомобіль. Транспорт придбали коштом громади міста.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у середу, 27 листопада.
Автомобіль для військових
"Коли ми познайомилися з Героєм України Юрієм Жуковцем, я запитав, як ми можемо бути корисними для нього. Він відповів, що йому особисто нічого не треба, тільки б машину для його роти", — наголосив Садовий.
А 27 листопада автомобіль уже передали військовим. Мер Львова подякував військовим за захист.
Нагадаємо, 26 листопада Садовий разом з військовими відкрили рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти, який став десятим у місті.
Раніше Львів офіційно уклав побратимські відносини з італійським Турином.
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