Садовий передав військовій роті автомобіль

Мер Львова Андрій Садовий та авто, яке передали військовим. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер Львова Андрій Садовий передав військовій роті Героя України Юрія Жуковця автомобіль. Транспорт придбали коштом громади міста.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у середу, 27 листопада.

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"Коли ми познайомилися з Героєм України Юрієм Жуковцем, я запитав, як ми можемо бути корисними для нього. Він відповів, що йому особисто нічого не треба, тільки б машину для його роти", — наголосив Садовий.

А 27 листопада автомобіль уже передали військовим. Мер Львова подякував військовим за захист.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 листопада Садовий разом з військовими відкрили рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти, який став десятим у місті.

Раніше Львів офіційно уклав побратимські відносини з італійським Турином.