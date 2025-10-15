Американский инвестфонд SEAF инвестирует во Львов до 30 млн долларов — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: @andriysadovyi/t.me

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о подписании в Вашингтоне соглашения с одним из самых известных американских инвестиционных фондов SEAF (Small Enterprise Assistance Funds). Этот фонд уже более трех десятилетий поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в 40 странах мира.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своей странице в Telegram.

Фонд SEAF инвестирует миллионы долларов во львовский бизнес

По словам Садового, фонд начинает работу в Украине, и именно Львов станет стартовой платформой для его деятельности. С 2026 года SEAF планирует инвестировать до 30 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса. Это может быть, как строительства и реабилитационные проекты к созданию новых рабочих мест.

Мэр отметил, что сотрудничество с фондом позволит существенно усилить городские программы поддержки предпринимательства.

"SEAF усилит наши городские программы поддержки бизнеса. Например: город дает грант, а фонд добавляет инвестиции, чтобы расширить эффект этих программ. Это реальные инвестиции в развитие Львова и всей Украины", — отметил Андрей Садовый.

