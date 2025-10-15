Американський інвестфонд SEAF інвестує у Львів до 30 млн доларів — Садовий

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: @andriysadovyi/t.me

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про підписання у Вашингтоні угоди з одним із найвідоміших американських інвестиційних фондів SEAF (Small Enterprise Assistance Funds). Цей фонд уже понад три десятиліття підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу.

Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Telegram.

За словами Садового, фонд починає роботу в Україні, і саме Львів стане стартовою платформою для його діяльності. З 2026 року SEAF планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу. Це може бути, як будівництва та реабілітаційні проєкти до створення нових робочих місць.

Мер наголосив, що співпраця з фондом дозволить суттєво посилити міські програми підтримки підприємництва.

"SEAF підсилить наші міські програми підтримки бізнесу. Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України", — зазначив Андрій Садовий.

