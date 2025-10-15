Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий підписав важливу угоду для розвитку бізнесу у Львові

Садовий підписав важливу угоду для розвитку бізнесу у Львові

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:37
Американський інвестфонд SEAF інвестує у Львів до 30 млн доларів — Садовий
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: @andriysadovyi/t.me

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про підписання у Вашингтоні угоди з одним із найвідоміших американських інвестиційних фондів SEAF (Small Enterprise Assistance Funds). Цей фонд уже понад три десятиліття підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу.

Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Фонд SEAF інвестує мільйони доларів у львівський бізнес

За словами Садового, фонд починає роботу в Україні, і саме Львів стане стартовою платформою для його діяльності. З 2026 року SEAF планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу. Це може бути, як будівництва та реабілітаційні проєкти до створення нових робочих місць.

Мер наголосив, що співпраця з фондом дозволить суттєво посилити міські програми підтримки підприємництва. 

"SEAF підсилить наші міські програми підтримки бізнесу. Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України", — зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова провів зустріч з підприємцем, який надав грант на розбудову у Львові безбар'єрної інфраструктури для людей з інвалідністю. 

Також кілька днів тому Андрій Садовий назвав ім'я відомого українського спортсмена, який пожертвував велику суму на відбудову музею у Львові.

США Львів інвестиції Андрій Садовий бізнес угода
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації