Відбудова музею Шухевича у Львові — Олександр Усик долучився до аукціону

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: 24 Канал

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що відомий український боксер Олександр Усик долучився до реконструкції музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Львові. Боксер передав особливу річ для аукціону та зробив щедрий донат.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook у суботу, 4 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик допомагає відновити музей Шухевича

"Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові. Чемпіон передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тисяч гривень", — зазначив Садовий.

Міський голова подякував Усику та його команді за допомогу, а також додав, що Росія "знищує нашу пам’ять і самоідентичність як народу, тому відновлення музею Шухевича — це також важлива частина нашої боротьби за Незалежність".

Як відомо, у липні 2024 року росіяни зруйнували музей Романа Шухевича під час обстрілу. Наразі триває реконструкція будівлі, яка в результаті збереже свій історичний вигляд.

Знищений росіянами музей Романа Шухевича. Фото: city-adm.lviv.ua

Водночас Олександр Усик записав відео, в якому закликав українців донатити на відбудову музею.

"Віддаємо дань минулому, щоб наше майбутнє було світлим", — підсумував боксер.

План відбудови музею Романа Шухевича. Фото: city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, що у Львові планують побудувати Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі. Надгробки планують зробити з козацькими хрестами та військовою атрибутикою.

Також ми повідомляли, що у Львові завершилися реставраційні роботи Вілли Стецкевича. Раніше цю історичну будівлю хотіли знести, однак її вдалося відновити навіть зі слідами часів Другої світової війни.