Головна Львів Відомий боксер допомагає відбудовувати музей Шухевича — Садовий

Відомий боксер допомагає відбудовувати музей Шухевича — Садовий

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 23:41
Відбудова музею Шухевича у Львові — Олександр Усик долучився до аукціону
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: 24 Канал

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що відомий український боксер Олександр Усик долучився до реконструкції музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Львові. Боксер передав особливу річ для аукціону та зробив щедрий донат.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook у суботу, 4 жовтня.

Читайте також:

Олександр Усик допомагає відновити музей Шухевича

"Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові. Чемпіон передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тисяч гривень", — зазначив Садовий.

Міський голова подякував Усику та його команді за допомогу, а також додав, що Росія "знищує нашу пам’ять і самоідентичність як народу, тому відновлення музею Шухевича — це також важлива частина нашої боротьби за Незалежність".

Як відомо, у липні 2024 року росіяни зруйнували музей Романа Шухевича під час обстрілу. Наразі триває реконструкція будівлі, яка в результаті збереже свій історичний вигляд. 

В якому стані музей Шухевича у Львові на даний момент
Знищений росіянами музей Романа Шухевича. Фото: city-adm.lviv.ua

Водночас Олександр Усик записав відео, в якому закликав українців донатити на відбудову музею.

"Віддаємо дань минулому, щоб наше майбутнє було світлим", — підсумував боксер.

Коли відкриється музей Романа Шухевича у Львові
План відбудови музею Романа Шухевича. Фото: city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, що у Львові планують побудувати Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі. Надгробки планують зробити з козацькими хрестами та військовою атрибутикою.

Також ми повідомляли, що у Львові завершилися реставраційні роботи Вілли Стецкевича. Раніше цю історичну будівлю хотіли знести, однак її вдалося відновити навіть зі слідами часів Другої світової війни.

Львів Олександр Усик благодійність музеї Андрій Садовий
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
