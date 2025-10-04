Видео
Известный боксер помогает отстраивать музей Шухевича — Садовый

Известный боксер помогает отстраивать музей Шухевича — Садовый

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 23:41
Восстановление музея Шухевича во Львове — Александр Усик присоединился к аукциону
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: 24 Канал

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что известный украинский боксер Александр Усик присоединился к реконструкции музея главнокомандующего УПА Романа Шухевича во Львове. Боксер передал особую вещь для аукциона и сделал щедрый донат.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook в субботу, 4 октября.

Читайте также:

Александр Усик помогает восстановить музей Шухевича

"Александр Усик присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове. Чемпион передал свои боксерские перчатки для благотворительного аукциона и сделал донат в 100 тысяч гривен", — отметил Садовый.

Городской голова поблагодарил Усика и его команду за помощь, а также добавил, что Россия "уничтожает нашу память и самоидентичность как народа, поэтому восстановление музея Шухевича — это также важная часть нашей борьбы за Независимость".

Как известно, в июле 2024 года россияне разрушили музей Романа Шухевича во время обстрела. Сейчас идет реконструкция здания, которое в результате сохранит свой исторический облик.

В якому стані музей Шухевича у Львові на даний момент
Уничтоженный россиянами музей Романа Шухевича. Фото: city-adm.lviv.ua

В то же время Александр Усик записал видео, в котором призвал украинцев донатить на восстановление музея.

"Отдаем дань прошлому, чтобы наше будущее было светлым",- подытожил боксер.

Коли відкриється музей Романа Шухевича у Львові
План восстановления музея Романа Шухевича. Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, что во Львове планируют построить Мемориал Защитников на Голосковском кладбище. Надгробия планируют сделать с казацкими крестами и военной атрибутикой.

Также мы сообщали, что во Львове завершились реставрационные работы Виллы Стецкевича. Ранее это историческое здание хотели снести, однако его удалось восстановить даже со следами времен Второй мировой войны.

Львов Александр Усик благотворительность музеи Андрей Садовый
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
