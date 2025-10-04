Восстановление музея Шухевича во Львове — Александр Усик присоединился к аукциону

Известный боксер помогает отстраивать музей Шухевича — Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что известный украинский боксер Александр Усик присоединился к реконструкции музея главнокомандующего УПА Романа Шухевича во Львове. Боксер передал особую вещь для аукциона и сделал щедрый донат.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook в субботу, 4 октября.
Александр Усик помогает восстановить музей Шухевича
"Александр Усик присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове. Чемпион передал свои боксерские перчатки для благотворительного аукциона и сделал донат в 100 тысяч гривен", — отметил Садовый.
Городской голова поблагодарил Усика и его команду за помощь, а также добавил, что Россия "уничтожает нашу память и самоидентичность как народа, поэтому восстановление музея Шухевича — это также важная часть нашей борьбы за Независимость".
Как известно, в июле 2024 года россияне разрушили музей Романа Шухевича во время обстрела. Сейчас идет реконструкция здания, которое в результате сохранит свой исторический облик.
В то же время Александр Усик записал видео, в котором призвал украинцев донатить на восстановление музея.
"Отдаем дань прошлому, чтобы наше будущее было светлым",- подытожил боксер.
Напомним, что во Львове планируют построить Мемориал Защитников на Голосковском кладбище. Надгробия планируют сделать с казацкими крестами и военной атрибутикой.
Также мы сообщали, что во Львове завершились реставрационные работы Виллы Стецкевича. Ранее это историческое здание хотели снести, однако его удалось восстановить даже со следами времен Второй мировой войны.
