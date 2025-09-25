У Львові побудують меморіал на Голосківському кладовищі — Садовий показав, яким він буде

Андрій Садовий. Фото: Українська правда

У Львові з'явиться ще один простір для вшанування полеглих героїв. Меморіал Захисників побудують на Голосківському кладовищі.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у четвер, 25 вересня.

У Львів побудуються новий меморіал

Як розповів мер, на Голосківському кладовищі облаштують 278 поховань у єдиному стилі за прикладом Меморіалу Героїв на Личакові. На вході до комплексу передбачена площа для проведення пам'ятних заходів, інформаційний центр, дзвіниця, флагштоки та дуб як символ пам'яті.

Усі надмогильні споруди виконуватимуться у єдиному стилі — з козацькими хрестами та військовою атрибутикою.

Візуалізація проєкту Меморіалу на Голосківському кладовищі. Фото: t.me/andriysadovyi

"Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований Захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це — про єдність і гідність", — зазначив Садовий.

Як повідомив міський голова, 25 вересня виконком Львівської міської ради затвердив концепцію нового меморіалу. Наступні етапи — розробка проєкту та його реалізація.

