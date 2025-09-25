Во Львове построят мемориал на Голосковском кладбище — Садовый показал, каким он будет

Андрей Садовый. Фото: Украинская правда

Во Львове появится еще одно пространство для чествования павших героев. Мемориал Защитников построят на Голосковском кладбище.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в четверг, 25 сентября.

Во Львове построят новый мемориал

Как рассказал мэр, на Голосковском кладбище обустроят 278 захоронений в едином стиле по примеру Мемориала Героев на Лычакове. На входе в комплекс предусмотрена площадь для проведения памятных мероприятий, информационный центр, колокольня, флагштоки и дуб как символ памяти.

Все надгробные сооружения будут выполняться в едином стиле — с казацкими крестами и военной атрибутикой.

Визуализация проекта Мемориала на Голосковском кладбище. Фото: t.me/andriysadovyi

"Мы хотим, чтобы независимо от того, на каком кладбище Львовской общины похоронен Защитник, могилы были узнаваемы и воспринимались как часть одного мемориального комплекса. Это — о единстве и достоинстве", — отметил Садовый.

Как сообщил городской голова, 25 сентября исполком Львовского городского совета утвердил концепцию нового мемориала. Следующие этапы — разработка проекта и его реализация.

