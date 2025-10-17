Андрей Садовый сделал подарок мэру Вашингтона

Андрей Садовый и Мюриэл Баузер. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый подарил госпоже мэру Вашингтона Мюриэл Баузер украшение. Его собственноручно сделала мама украинского защитника.

Об этом Андрей Садовый сообщил в своем Facebook.

Подарок Садового мэру Вашингтона

Садовый рассказал, что подарил Мюриэл Баузер украшение — ангелочка, сделанного собственноручно мамой украинского защитника. По его словам, она сразу надела его. Это "маленький символ большой солидарности".

"Пригласил госпожу Мюриэл также присоединиться к сети Unbroken Cities — сообщества городов, которые поддерживают украинцев и помогают восстанавливать жизнь уже сегодня. Надеюсь, следующая наша встреча состоится уже в рамках этого сотрудничества", — написал мэр Львова.

Он подчеркнул, что такие встречи — это о доверии и человечности. Именно на этом строим наши связи с миром.

Напомним, 15 октября Садовый подписал важное соглашение для развития бизнеса во Львове. Планируются инвестиции до 30 миллионов долларов.

Также мы писали, что Андрей Садовый встретился с исландским предпринимателем и филантропом Гаральдуром Торлейфссоном.