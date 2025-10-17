Андрей Садовый сделал подарок мэру Вашингтона

Садовый подарил мэру Вашингтона украшение — чем уникально
Мэр Львова Андрей Садовый подарил госпоже мэру Вашингтона Мюриэл Баузер украшение. Его собственноручно сделала мама украинского защитника.
Об этом Андрей Садовый сообщил в своем Facebook.
Подарок Садового мэру Вашингтона
Садовый рассказал, что подарил Мюриэл Баузер украшение — ангелочка, сделанного собственноручно мамой украинского защитника. По его словам, она сразу надела его. Это "маленький символ большой солидарности".
"Пригласил госпожу Мюриэл также присоединиться к сети Unbroken Cities — сообщества городов, которые поддерживают украинцев и помогают восстанавливать жизнь уже сегодня. Надеюсь, следующая наша встреча состоится уже в рамках этого сотрудничества", — написал мэр Львова.
Он подчеркнул, что такие встречи — это о доверии и человечности. Именно на этом строим наши связи с миром.
Напомним, 15 октября Садовый подписал важное соглашение для развития бизнеса во Львове. Планируются инвестиции до 30 миллионов долларов.
Также мы писали, что Андрей Садовый встретился с исландским предпринимателем и филантропом Гаральдуром Торлейфссоном.
Читайте Новини.LIVE!