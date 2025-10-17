Андрій Садовий зробив подарунок меру Вашингтона

Садовий подарував меру Вашингтона прикрасу — чим унікальна
Мер Львова Андрій Садовий подарував пані меру Вашингтона Мюріел Баузер прикрасу. Її власноруч зробила мама українського захисника.
Про це Андрій Садовий повідомив у своєму Facebook.
Подарунок Садового меру Вашингтона
Садовий розповів, що подарував Мюріел Баузер прикрасу — ангелика, зробленого власноруч мамою українського захисника. За його словами, вона одразу вдягнула його. Це "маленький символ великої солідарності".
"Запросив пані Мюріел також приєднатися до мережі Unbroken Cities — спільноти міст, які підтримують українців і допомагають відновлювати життя вже сьогодні. Сподіваюся, наступна наша зустріч відбудеться вже в рамках цієї співпраці", — написав мер Львова.
Він наголосив, що такі зустрічі — це про довіру і людяність. Саме на цьому будуємо наші зв’язки зі світом.
