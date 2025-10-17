Відео
Садовий подарував меру Вашингтона прикрасу — чим унікальна

Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:19
Оновлено: 12:19
Андрій Садовий зробив подарунок меру Вашингтона
Андрій Садовий та Мюріел Баузер. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий подарував  пані меру Вашингтона Мюріел Баузер прикрасу. Її власноруч зробила мама українського захисника.

Про це Андрій Садовий повідомив у своєму Facebook. 

Читайте також:

Подарунок Садового меру Вашингтона

Садовий розповів, що подарував Мюріел Баузер прикрасу — ангелика, зробленого власноруч мамою українського захисника. За його словами, вона одразу вдягнула його. Це "маленький символ великої солідарності". 

Андрій Садовий та Мюріел Баузер. Фото: facebook/andriy.sadovyi

"Запросив пані Мюріел також приєднатися до мережі Unbroken Cities — спільноти міст, які підтримують українців і допомагають відновлювати життя вже сьогодні. Сподіваюся, наступна наша зустріч відбудеться вже в рамках цієї співпраці", — написав мер Львова. 

Він наголосив, що такі зустрічі — це про довіру і людяність. Саме на цьому будуємо наші зв’язки зі світом.

Нагадаємо, 15 жовтня Садовий підписав важливу угоду для розвитку бізнесу у Львові. Плануються інвестиції до 30 мільйонів доларів.

Також ми писали, що Андрій Садовий зустрівся з ісландським підприємцем та філантропом Гаральдуром Торлейфссоном

переговори військові Андрій Садовий прикраси Вашингтон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
