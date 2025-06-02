Андрей Садовый откровенно раскрыл подробности личной жизни

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Varta1

Мэр Львова Андрей Садовый искренне рассказал, откуда черпает жизненную энергию. По его словам, это еженедельный поход в баню, регулярный секс и трезвый образ жизни.

Об этом Андрей Садовый рассказал во время встречи с предпринимателями во Львове.

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На вопрос ведущего "Откуда вы черпаете свою ежедневную энергию?" Садовый перечислил ряд индивидуальных способов отдыха. Еженедельно мэр ходит в баню, имеет регулярный секс с женой, не употребляет алкоголь и кофе. Также он советует общаться с "людьми-камертонами".

"Общение с добрыми людьми — это святое. С людьми-камертонами, которые имеют чистый звук", — пояснил Садовый.

Он уточнил, что вместо кофе пьет японский чай матча. Его можно пить с молоком, а энергию придает лучше, чем кофе. Также городской голова признался, если возникает какая-то проблема, он сразу ее решает и обращается ко всем — независимо от должности.

"Здоровый образ жизни, общение с мудрыми людьми и большая цель, которая вас толкает вперед. Если есть классная цель, она открывает любые двери. Ну и любить людей. Вот любите людей, и будете счастливы", — резюмировал Садовый.

Напомним, что городской голова Львова прокомментировал недавнюю ситуацию с подростками, которые слушали русскую музыку. Он отметил, когда мы говорим, что культура не имеет ценности — мы проигрываем и приходит чужая.

Также Садовый опубликовал фото со встречи с сопродюсером "Интерстеллера", который приезжал во Львов вместе с женой.