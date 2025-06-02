Андрій Садовий відверто розкрив подробиці особистого життя

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Varta1

Мер Львова Андрій Садовий щиро розповів, звідки черпає життєву енергію. За його словами, це щотижневий похід у баню, регулярний секс і непитущість.

Про це Андрій Садовий розповів під час зустрічі з підприємцями у Львові.

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На запитання ведучого "Звідки ви черпаєте свою щоденну енергію?" Садовий перерахував низку індивідуальних способів відпочинку. Щотижня мер ходить до бані, має регулярний секс із дружиною, не вживає алкоголь та каву. Також він радить спілкуватися з "людьми-камертонами".

"Спілкування з добрими людьми — це святе. З людьми-камертонами, які мають чистий звук", — пояснив Садовий.

Він уточнив, що замість кави п'є японський чай матчу. Його можна пити з молоком, а енергію надає краще, ніж кава. Також міський голова зізнався, якщо виникає якась проблема, він одразу її вирішує й звертається до всіх — незалежно від посади.

"Здоровий спосіб життя, спілкування з мудрими людьми і велика мета, яка вас штовхає вперед. Якщо маєте класну мету, вона відкриває будь-які двері. Ну і любити людей. От любіть людей, і будете щасливі", — резюмував Садовий.

Нагадаємо, що міський голова Львова прокоментував нещодавню ситуацію з підлітками, які слухали російську музику. Він наголосив, коли ми говоримо, що культура не має цінності — ми програємо й приходить чужа.

Також Садовий опублікував фото з зустрічі зі співпродюсером "Інтерстеллера", який приїжджав у Львів разом із дружиною.