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Садовый объяснил, почему записал семейный бизнес на жену

25 декабря 2024 23:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Радио Люкс и 24 канал — Садовый сказал, почему переписал бизнес на жену
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба городского головы
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый перед выборами городского головы записал семейный бизнес на жену Екатерину. Этому решению было несколько причин.

Об этом глава города рассказал в интервью ТСН.

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Почему Садовый записал семейный бизнес на жену

Перед выборами мэра Садовый оформил телерадиокомпанию "Люкс" на свою жену Екатерину Кит-Садовую.

"Перед выборами мэра я понимал, что должность мэра — это риск. Но это наш единственный семейный бизнес. Я записал все на Екатерину, потому что, во-первых, это знак доверия к ней, а во-вторых, если со мной что-то случится, дети должны иметь хотя бы какие-то средства для жизни", — сказал мэр Львова.

Садовый добавил, что медиа-бизнес — это очень сложное дело, самое сложное в мире.

"Это самый сложный бизнес в мире — медиа-бизнес, если вы понимаете, ведь это радио, телевидение и интернет", — подчеркнул он.

Отметим, что медиахолдинг ТРК "Люкс" был основан в 2005 году. В его состав входят телеканал "24 Канал", радиостанции "Люкс FM", "Радио Максимум" и "Радио Nostalgie", а также интернет-издания "Zaxid.net" и "Футбол 24". Кроме того, холдинг имеет рекламное агентство "Люкс".

Ранее мы рассказывали, почему старшие сыновья мэра Львова Андрея Садового и его жены Екатерины Кит-Садовой находятся за границей.

Также мы писали, что Андрей Садовый посетил многодетную семью во Львове. Благотворители помогли построить дом для семьи. Девять детей взяли под опеку родители-воспитатели, и они вместе будут проживать в просторном доме.

выборы Львов Андрей Садовый бизнес документы медиа

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