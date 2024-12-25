Радио Люкс и 24 канал — Садовый сказал, почему переписал бизнес на жену

Садовый объяснил, почему записал семейный бизнес на жену
Мэр Львова Андрей Садовый перед выборами городского головы записал семейный бизнес на жену Екатерину. Этому решению было несколько причин.
Об этом глава города рассказал в интервью ТСН.
Почему Садовый записал семейный бизнес на жену
Перед выборами мэра Садовый оформил телерадиокомпанию "Люкс" на свою жену Екатерину Кит-Садовую.
"Перед выборами мэра я понимал, что должность мэра — это риск. Но это наш единственный семейный бизнес. Я записал все на Екатерину, потому что, во-первых, это знак доверия к ней, а во-вторых, если со мной что-то случится, дети должны иметь хотя бы какие-то средства для жизни", — сказал мэр Львова.
Садовый добавил, что медиа-бизнес — это очень сложное дело, самое сложное в мире.
"Это самый сложный бизнес в мире — медиа-бизнес, если вы понимаете, ведь это радио, телевидение и интернет", — подчеркнул он.
Отметим, что медиахолдинг ТРК "Люкс" был основан в 2005 году. В его состав входят телеканал "24 Канал", радиостанции "Люкс FM", "Радио Максимум" и "Радио Nostalgie", а также интернет-издания "Zaxid.net" и "Футбол 24". Кроме того, холдинг имеет рекламное агентство "Люкс".
Ранее мы рассказывали, почему старшие сыновья мэра Львова Андрея Садового и его жены Екатерины Кит-Садовой находятся за границей.
Также мы писали, что Андрей Садовый посетил многодетную семью во Львове. Благотворители помогли построить дом для семьи. Девять детей взяли под опеку родители-воспитатели, и они вместе будут проживать в просторном доме.
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