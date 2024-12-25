Радіо Люкс та 24 канал — Садовий сказав, чому переписав бізнес на дружину

Садовий пояснив, чому записав родинний бізнес на дружину
Мер Львова Андрій Садовий ще перед виборами міського голови записав родинний бізнес на дружину Катерину. Для цього рішення було кілька причин.
Про це очільник міста розповів в інтерв'ю ТСН.
Чому Садовий записав родинний бізнес на дружину
Перед виборами мера Садовий оформив телерадіокомпанію "Люкс" на свою дружину Катерину Кіт-Садову.
"Перед виборами мера я розумів, що посада мера — це ризик. Але це наш єдиний родинний бізнес. Я записав все на Катерину, бо, по-перше, це знак довіри до неї, а по-друге, якщо зі мною щось трапиться, то діти мають мати хоча б якісь засоби для життя", — сказав мер Львова.
Садовий додав, медіа-бізнес є дуже складною справою — найскладнішою у світі.
"Це найскладніший бізнес у світі — медіа-бізнес, якщо ви розумієте, адже це радіо, телебачення та інтернет", — наголосив він.
Зазначимо, що медіахолдинг ТРК "Люкс" заснований у 2005 році. До його складу входять телеканал "24 Канал", радіостанції "Люкс FM", "Радіо Максимум" та "Радіо Nostalgie", а також інтернет-видання Zaxid.net і "Футбол 24". Окрім того, холдинг має рекламне агентство "Люкс".
Раніше ми розповідали, чому старші сини мера Львова Андрія Садового та його дружини Катерини Кіт-Садової перебувають за кордоном.
Також ми писали, що Андрій Садовий відвідав багатодітну родину у Львові. Благодійники допомогли побудувати дім для сім'ї. Дев'ятьох дітей взяли під опіку батьки-вихователі, і вони разом проживатимуть у просторій оселі.
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