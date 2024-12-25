Радіо Люкс та 24 канал — Садовий сказав, чому переписав бізнес на дружину

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба міського голови

Мер Львова Андрій Садовий ще перед виборами міського голови записав родинний бізнес на дружину Катерину. Для цього рішення було кілька причин.

Про це очільник міста розповів в інтерв'ю ТСН.

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Чому Садовий записав родинний бізнес на дружину

Перед виборами мера Садовий оформив телерадіокомпанію "Люкс" на свою дружину Катерину Кіт-Садову.

"Перед виборами мера я розумів, що посада мера — це ризик. Але це наш єдиний родинний бізнес. Я записав все на Катерину, бо, по-перше, це знак довіри до неї, а по-друге, якщо зі мною щось трапиться, то діти мають мати хоча б якісь засоби для життя", — сказав мер Львова.

Садовий додав, медіа-бізнес є дуже складною справою — найскладнішою у світі.

"Це найскладніший бізнес у світі — медіа-бізнес, якщо ви розумієте, адже це радіо, телебачення та інтернет", — наголосив він.

Зазначимо, що медіахолдинг ТРК "Люкс" заснований у 2005 році. До його складу входять телеканал "24 Канал", радіостанції "Люкс FM", "Радіо Максимум" та "Радіо Nostalgie", а також інтернет-видання Zaxid.net і "Футбол 24". Окрім того, холдинг має рекламне агентство "Люкс".

Раніше ми розповідали, чому старші сини мера Львова Андрія Садового та його дружини Катерини Кіт-Садової перебувають за кордоном.

Також ми писали, що Андрій Садовий відвідав багатодітну родину у Львові. Благодійники допомогли побудувати дім для сім'ї. Дев'ятьох дітей взяли під опіку батьки-вихователі, і вони разом проживатимуть у просторій оселі.