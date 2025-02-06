Андрей Садовый объяснил, когда во Львове достроят мусороперерабатывающий завод

Андрей Садовый. Фото: скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что работы по созданию мусороперерабатывающего завода в городе продолжаются. Впрочем, есть обстоятельства, по которым процесс длится дольше, чем ожидалось.

Об этом Садовый заявил в интервью медиа-хабу "Твоє місто".

Читайте также:

Мусороперерабатывающий завод во Львове

Мэр Львова отметил, что создание мусороперерабатывающего завода является проектом, на которые выделил средства ЕС, в частности, Европейский банк реконструкции и развития. Соглашение, которое было подписано с подрядчиком, уже утверждено, по словам Садового, и власть Львова не может просто изменить условия договора.

"Если, например его менять, то следующие тендерные процедуры будут длиться два года. Мы имели тяжелые дискуссии с ними, но сейчас вышли на какой-то баланс, возобновили работу по строительству завода. Не такие темпы, как мне хотелось бы", — пояснил Садовый.

Городской голова добавил, что в начале полномасштабного вторжения польские партнеры остановили работу, поскольку боялись, что война все разрушит. Садовый отметил, что сейчас работы возобновились, и он надеется, что мусороперерабатывающий завод таки будет создан, хотя это и можно было сделать быстрее.

"Я проверял лично, 40% оборудования уже стоит. Но есть ряд дополнительных работ, которые надо сделать. Они не были предусмотрены проектом", — подчеркнул Садовый.

Ранее мы сообщали, что во Львове успешно завершили первый этап рекультивации Грибовицкого полигона. Садовый сообщил, что эта сложная часть работ длилась четыре года и проводилась по европейским стандартам.

Напомним, во Львове планируют масштабно реформировать поликлинику и закупить туда дополнительное оборудование.