У Львові завершили перший етап рекультивації Грибовицького полігону

Грибовецький полігон. Фото: Андрій Садовий

У Львові успішно завершили перший етап рекультивації Грибовицького полігону. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що ця складна частина робіт тривала чотири роки та проводилася за європейськими стандартами.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Грибовицький полігон стане екологічним

На території полігону було проведено масштабні роботи: покриття всієї площі спеціальною мембраною, впровадження системи збору полігонного газу, запуск очищення фільтратів, а також встановлення рециркуляції газу, що дозволяє перетворювати його на електроенергію.

Грибовицький полігон. Фото: Андрій Садовий

Наступним етапом стане закупівля матеріалів для другої фази рекультивації. Уже в березні планується засипка території ґрунтом, висадка зелених насаджень та облаштування резервуарів для очищення води.

Планування робіт. Фото: Андрій Садовий

За словами Садового, це перший полігон в Україні, рекультивований за європейськими стандартами. Колишнє сміттєзвалище перетворять на зелений і функціональний громадський простір, що стане прикладом сучасного екологічного відновлення територій.

Що відомо про Грибовицький полігон

Грибовицький полігон твердих побутових відходів – найбільше сміттєзвалище в Україні, розташоване за 10 км від Львова, поблизу села Великі Грибовичі. Полігон був відкритий у 1950-х роках та приймав відходи зі Львова та навколишніх населених пунктів упродовж понад 60 років.

На момент закриття у 2016 році площа полігону перевищувала 38 гектарів, а висота сміттєвих відвалів сягала понад 60 метрів. За різними оцінками, тут накопичилося близько 14 мільйонів тонн відходів. Відсутність належної системи переробки та очищення фільтратів спричинила екологічні проблеми, зокрема забруднення ґрунтів, підземних вод та повітря. 30 травня 2016 року на полігоні сталася масштабна пожежа, що спричинила зсув сміття. Під завалами загинули троє рятувальників та еколог, ще один працівник зник безвісти. Після трагедії полігон закрили для прийому нових відходів

Нагадаємо, у Львові планують масштабно реформувати поліклініку та закупити туди додактове обладнання. Також нещодавно Андрій Садовий повідомляв, коли у Львові почнуть будувати Меморіал Героїв.