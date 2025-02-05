Во Львове завершили первый этап рекультивации Грибовицкого полигона

Грибовецкий полигон. Фото: Андрей Садовый

Во Львове успешно завершили первый этап рекультивации Грибовицкого полигона. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что эта сложная часть работ длилась четыре года и проводилась по европейским стандартам.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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Грибовицкий полигон станет экологическим

На территории полигона были проведены масштабные работы: покрытие всей площади специальной мембраной, внедрение системы сбора полигонного газа, запуск очистки фильтратов, а также установка рециркуляции газа, что позволяет превращать его в электроэнергию.

Грибовицкий полигон. Фото: Андрей Садовый

Следующим этапом станет закупка материалов для второй фазы рекультивации. Уже в марте планируется засыпка территории грунтом, высадка зеленых насаждений и обустройство резервуаров для очистки воды.

Планирование работ. Фото: Андрей Садовый

По словам Садового, это первый полигон в Украине, рекультивированный по европейским стандартам. Бывшую свалку превратят в зеленое и функциональное общественное пространство, что станет примером современного экологического восстановления территорий.

Что известно о Грибовицком полигоне

Грибовицкий полигон твердых бытовых отходов — крупнейшая свалка в Украине, расположенная в 10 км от Львова, вблизи села Большие Грибовичи. Полигон был открыт в 1950-х годах и принимал отходы из Львова и окружающих населенных пунктов на протяжении более 60 лет.

На момент закрытия в 2016 году площадь полигона превышала 38 гектаров, а высота мусорных отвалов достигала более 60 метров. По разным оценкам, здесь накопилось около 14 миллионов тонн отходов. Отсутствие надлежащей системы переработки и очистки фильтратов вызвало экологические проблемы, в частности загрязнение почв, подземных вод и воздуха. 30 мая 2016 года на полигоне произошел масштабный пожар, повлекший оползень мусора. Под завалами погибли трое спасателей и эколог, еще один работник пропал без вести. После трагедии полигон закрыли для приема новых отходов

Напомним, во Львове планируют масштабно реформировать поликлинику и закупить туда дополнительное оборудование. Также недавно Андрей Садовый сообщал, когда во Львове начнут строить Мемориал Героев.