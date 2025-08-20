Видео
Садовый показал, где и с кем праздновал свой день рождения

Дата публикации 20 августа 2025 15:13
Андрей Садовый отпраздновал день рождения на Бакоте
Мэр Львова Андрей Садовый с женой. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Мэру Львова Андрею Садовому 19 августа исполнилось 57 лет. Городской голова вместе с женой праздновал день рождения на Бакоте в Хмельницкой области.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

Читайте также:

День рождения Андрея Садового

"Когда-то праздновал День рождения на Спаса, но календари изменились — теперь 19 августа обычный день, поэтому праздную на сапах. Сегодня с Екатериной открываем для себя Хмельнитчину. Бакота — рай на земле!" — написал мэр Львова.

Он поблагодарил всех за поздравления, а отдельную благодарность выразил ребятам и девушкам, которые защищают Украину.

Также Садовый обратился к неравнодушным и заявил, если кто-то хочет его поздравить, может поддержать львовскую молодежь вместе с фондом Сергея Стерненко, которые собирают на антидроны.

"Сегодня фото из Бакоты. А через неделю покажем дроны, купленные за собранный миллион", — сказал городской голова.

null
Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, несколько дней назад Садовый встретился с львовскими защитниками в Донецкой области. Бойцы трех бригад получили военную помощь от городского совета на сумму 8,6 млн гривен.

Также мы писали, что мэр Львова анонсировал строительство комплекса для ВПЛ в городе. Сейчас значительная часть переселенцев продолжает жить в помещениях, предназначенных только для временного проживания.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
