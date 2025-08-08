Андрій Садовий відвідав Донеччину — фото

Андрій Садовий з українськими військовими. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий відвідав захисників на Донецькому напрямку. Бійці трьох бригад отримали військову допомогу від міської ради на суму 8,6 млн гривень.

Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 8 серпня.

Садовий передав допомогу бійцям на Донеччині

Очільник Львівської міської громади зустрівся із бійцями 24-тої, 125-тої і 33-тої бригад, які дають відсіч ворогу на Донецькому напрямку.

Андрій Садовий зустрівся із захисниками. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Як повідомив Садовий, від благодійного фонду "Помста Лева" захисники отримали допомогу на загальну суму майже 9 млн гривень.

"Передали для 125-ї бригади: Citroën Jumper, 50 FPV-дронів Shturm 10, 5 дронів-камікадзе на оптоволокні 13. Для 24-ї бригади: 240 FPV-камікадзе 10, 3 комплекси "Сірко 2М1" (по 3 безпілотники + центр керування в кожному) Разом — техніки на 8,6 млн грн", — повідомив Садовий.

Андрій Садовий із бійцями бригади. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Окрім того, для інших бойових підрозділів зі Львова було передано БпЛА, РЕБи, дрони, інструменти і техніки на суму 5,6 млн гривень.

"З головних спостережень — на дорогах облаштовують антидронові сітки. Ще два місяці тому в цих місцях FPV-дрони не залітали. Тепер — долітають. Війна змінюється дуже швидко. Але наші люди залишаються все ті ж. Хочеться допомогти ще більше. Бо це — єдине, що сьогодні справді важливе", — наголосив Садовий.

Андрій Садовий на Донеччині. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

