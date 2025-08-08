Андрей Садовый посетил Донецкую область - фото

Андрей Садовый с украинскими военными. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый посетил защитников на Донецком направлении. Бойцы трех бригад получили военную помощь от городского совета на сумму 8,6 млн гривен.

Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 8 августа.

Садовый передал помощь бойцам в Донецкой области

Глава Львовской городской общины встретился с бойцами 24-той, 125-той и 33-той бригад, которые дают отпор врагу на Донецком направлении.

Андрей Садовый встретился с защитниками. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Как сообщил Садовый, от благотворительного фонда "Месть Льва" защитники получили помощь на общую сумму почти 9 млн гривен.

"Передали для 125-й бригады: Citroën Jumper, 50 FPV-дронов Shturm 10, 5 дронов-камикадзе на оптоволокне 13. Для 24-й бригады: 240 FPV-камикадзе 10, 3 комплекса "Сирко 2М1" (по 3 беспилотника + центр управления в каждом) Итого — техники на 8,6 млн грн", — сообщил Садовый.

Андрей Садовый с бойцами бригады. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Кроме того, для других боевых подразделений из Львова было передано БпЛА, РЭБы, дроны, инструменты и техники на сумму 5,6 млн гривен.

"Из главных наблюдений — на дорогах обустраивают антидронные сетки. Еще два месяца назад в этих местах FPV-дроны не залетали. Теперь — долетают. Война меняется очень быстро. Но наши люди остаются все те же. Хочется помочь еще больше. Потому что это — единственное, что сегодня действительно важно", — подчеркнул Садовый.

Андрей Садовый в Донецкой области. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

