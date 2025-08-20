Відео
Садовий показав, де і з ким святкував свій день народження

Садовий показав, де і з ким святкував свій день народження

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 15:13
Андрій Садовий відсвяткував день народження на Бакоті
Мер Львова Андрій Садовий з дружиною. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Меру Львова Андрію Садовому 19 серпня виповнилось 57 років. Міський голова разом з дружиною святкував день народження на Бакоті у Хмельницькій області. 

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

Читайте також:

День народження Андрія Садового

"Колись святкував День народження на Спаса, але календарі змінилися — тепер 19 серпня звичайний день, тому святкую на сапах. Сьогодні з Катериною відкриваємо для себе Хмельниччину. Бакота — рай на землі!" — написав мер Львова.

Він подякував усім за привітання, а окрему подяку висловив хлопцям і дівчатам, які боронять Україну. 

Також Садовий звернувся до небайдужих і заявив, якщо хтось хоче його привітати, може підтримати львівську молодь разом з фондом Сергія Стерненка, які збирають на антидрони. 

"Сьогодні фото з Бакоти. А за тиждень покажемо дрони, куплені за зібраний мільйон", — сказав міський голова.

null
Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, кілька днів тому Садовий зустрівся із львівськими захисниками на Донеччині. Бійці трьох бригад отримали військову допомогу від міської ради на суму 8,6 млн гривень.

Також ми писали, що мер Львова анонсував будівництво комплексу для ВПО у місті. Наразі значна частина переселенців продовжує мешкати у приміщеннях, призначених лише для тимчасового проживання.

відпочинок Львів Андрій Садовий день народження донат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
