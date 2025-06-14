Во Львове открыли первый рекрутинговый центр 80-й бригады ДШВ — детали от Садового

Андрей Садовый и военные. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове открылся первый в Украине рекрутинговый центр 80-й Десантно-штурмовой бригады. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Садовый отметил, что в рекрутинговом центре 80-й бригады не заставляют, а ждут с информацией, опытом и откровенным разговором о службе.

Андрей Садовый и военные. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Он находится по адресу: Площадь Рынок, 2.

"Это уже 15-й центр, открытый Львовским городским советом. Но этот — особенный. Потому что 80-ка — наша родная", — отметил Садовый.

Рекрутинговый центр. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

По его словам, есть оружие, экипировка, обучение и боевой опыт.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 14 июня во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди вышли с плакатами и флагами.

Ранее Садовый назвал, кто может вести переговоры с Россией лучше всего. Он также прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина".