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Главная Львов Садовый показал новый рекрутинговый центр 80-й бригады

Садовый показал новый рекрутинговый центр 80-й бригады

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Дата публикации 14 июня 2025 17:59
Во Львове открыли первый рекрутинговый центр 80-й бригады ДШВ — детали от Садового
Андрей Садовый и военные. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Ключові моменти Новый рекрутинговый центр во Львове

Во Львове открылся первый в Украине рекрутинговый центр 80-й Десантно-штурмовой бригады. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Садовый отметил, что в рекрутинговом центре 80-й бригады не заставляют, а ждут с информацией, опытом и откровенным разговором о службе.

Садовий та військові
Андрей Садовый и военные. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Он находится по адресу: Площадь Рынок, 2.

"Это уже 15-й центр, открытый Львовским городским советом. Но этот — особенный. Потому что 80-ка — наша родная", — отметил Садовый.

Рекрутинговий центр у Львові
Рекрутинговый центр. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

По его словам, есть оружие, экипировка, обучение и боевой опыт.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 14 июня во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди вышли с плакатами и флагами.

Ранее Садовый назвал, кто может вести переговоры с Россией лучше всего. Он также прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина".

ВСУ Львов армия Андрей Садовый Рекрутинг
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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