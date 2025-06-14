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Головна Львів Садовий показав новий рекрутинговий центр 80-ї бригади

Садовий показав новий рекрутинговий центр 80-ї бригади

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Дата публікації: 14 червня 2025 17:59
У Львові відкрили перший рекрутинговий центр 80-ї бригади ДШВ — деталі від Садового
Андрій Садовий та військові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Ключові моменти Новий рекрутинговий центр у Львові

У Львові відкрився перший в Україні рекрутинговий центр 80-ї Десантно-штурмової бригади. Він працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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Садовий наголосив, що у рекрутинговому центрі 80-ї бригади не змушують, а чекають з інформацією, досвідом і відвертою розмовою про службу.

Садовий та військові
Андрій Садовий та військові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Він знаходиться за адресою: Площа Ринок, 2. 

"Це вже 15-й центр, відкритий Львівською міською радою. Але цей — особливий. Бо 80-ка — наша рідна", — зауважив Садовий.

Рекрутинговий центр у Львові
Рекрутинговий центр. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

За його словами, є зброя, екіпірування, навчання та бойовий досвід.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 червня у Львові відбулася акція в підтримку військовополонених. Люди вийшли з плакатами та прапорами.

Раніше Садовий назвав, хто може вести переговори з Росією найкраще. Він також прокоментував спецоперацію СБУ "Павутина".

ЗСУ Львів армія Андрій Садовий Рекрутинг
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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