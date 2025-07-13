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Главная Львов Садовый показал разрушенный дом в результате атаки РФ — видео

Садовый показал разрушенный дом в результате атаки РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 18:18
Во Львове разрушен дом в результате атаки РФ
Последствия атаки РФ на Львов. Фото: Садовый/Facebook

Городской председатель Львова Андрей Садовый показал поврежденные дома в результате атаки РФ на город в ночь на 12 июля. В частности, он отметил, что один из жилых домов не подлежит восстановлению.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в воскресенье, 13 июля, в Telegram.

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Садовый отметил, что уже прошли сутки после масштабного обстрела Львова. По его информации, коммунальные службы уже расчистили дороги и проходы, закрыли окна и балконы, где это было возможно.

Мэр города отметил, что все, кто нуждался, получили временное жилье. Сейчас подыскивают квартиры для аренды — расходы на это компенсирует город. Следующий приоритет — накрыть поврежденные крыши.

К сожалению, после вражеского обстрела, один из домов во Львове не подлежит восстановлению.

"Предварительное заключение экспертов: дом на улице Елены Степановны восстановить невозможно. Общаемся с жителями о компенсации на покупку нового жилья. Держимся. Работаем. Не оставляем никого", — подытожил Садовый.

Львів
Скриншот сообщения Садового/Telegram

Напомним, что в ночь на 12 июля российские войска массированно атаковали Львов, в результате чего есть значительные разрушения.

Ночью 12 июля во Львове были слышны взрывы — перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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