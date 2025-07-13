У Львові зруйновано будинок внаслідок атаки РФ

Садовий показав зруйнований будинок внаслідок атаки РФ — відео
Міський голова Львова Андрій Садовий показав пошкоджені будинки внаслідок атаки РФ на місто у ніч проти 12 липня. Зокрема, він зазначив, що один із житлових будинків не підлягає відновленню.
Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у неділю, 13 липня, у Telegram.
Атака РФ на Львів — вщент зруйновано будинок
Садовий зазначив, що вже минула доба після масштабного обстрілу Львова. За його інформацією, комунальні служби вже розчистили дороги й проходи, закрили вікна та балкони, де це було можливо.
Мер міста зауважив, що усі, хто потребував, отримали тимчасове житло. Зараз підшуковують квартири для оренди — витрати на це компенсує місто. Наступний пріоритет — накрити пошкоджені дахи.
На жаль, після ворожого обстрілу, один із будинків у Львові не підлягає відновленню.
"Попередній висновок експертів: будинок на вулиці Олени Степанівни відновити неможливо. Спілкуємося з мешканцями про компенсацію на купівлю нового житла. Тримаємося. Працюємо. Не залишаємо нікого", — підсумував Садовий.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня російські війська масовано атакували Львів, внаслідок чого є значні руйнування.
Уночі 12 липня у Львові було чутно вибухи — перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
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