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Садовый сообщил, где теперь торговцы смогут продавать на рынке

13 марта 2025 13:51
Анастасия Постоенко - Редактор
Садовый сообщил куда переедут торговцы с Любинского сияния
Строительство нового муниципального рынка. Фото: Львовский городской совет
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове на улице Садовой продолжаются финальные работы по обустройству первого муниципального рынка. Сейчас завершается монтаж фасада, и вскоре рынок начнет функционировать.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

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Во Львовском городском совете отметили, что строительство этого рынка финансируется инвестором, однако после завершения он будет находиться в собственности города. Поэтому торговцы с рынка "Любинское сияние" получат возможность работать в новом просторном павильоне, что обеспечит более комфортные условия для ведения бизнеса.

Любінське сяйво
Фасад здания нового рынка во Львове. Фото: ЛГС

Современная рыночная инфраструктура будет включать не только торговые места, но и служебные помещения, необходимые коммуникации и благоустройство территории. Общая площадь павильона составит почти 800 кв. м.

Новий ринок у Львові
Новый рынок во Львове. Фото: ЛГС

Кроме предпринимателей, работающих на постоянной основе, на новой локации смогут реализовывать свою продукцию жители сел, которые привозят свежие овощи. В то же время на месте бывшего рынка планируют обустроить общественное пространство для отдыха горожан.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый сообщил о возможности львовян проголосовать за лучшего учителя и дворника города.

Также стало известно, на каком этапе восстановления повреждены дома во Львове от российских обстрелов.

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