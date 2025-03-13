Садовий повідомив куди переїдуть торговці з Любінського сяйва

Будівництво нового муніципального ринку. Фото: Львівська міська рада

У Львові на вулиці Садовій тривають фінальні роботи з облаштування першого муніципального ринку. Нині завершується монтаж фасаду, і незабаром ринок почне функціонувати.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

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У Львівській міській раді зазначили, що будівництво цього ринку фінансується інвестором, однак після завершення він перебуватиме у власності міста. Відтак торговці з ринку "Любінське сяйво" отримають змогу працювати у новому просторому павільйоні, що забезпечить комфортніші умови для ведення бізнесу.

Фасад будівлі нового ринку у Львові. Фото: ЛМР

Сучасна ринкова інфраструктура включатиме не лише торгові місця, а й службові приміщення, необхідні комунікації та благоустрій території. Загальна площа павільйону становитиме майже 800 кв. м.

Новий ринок у Львові. Фото: ЛМР

Окрім підприємців, які працюють на постійній основі, на новій локації зможуть реалізовувати свою продукцію мешканці сіл, які привозять свіжу городину. Водночас на місці колишнього ринку планують облаштувати громадський простір для відпочинку містян.

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