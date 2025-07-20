Комендатура быстрого реагирования Шквал — Садовый поздравил бойцов

Андрей Садовый и Максим Козицкий с пограничниками "Шквала". Фото: ЛГС

Комендатура быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда отмечает 10 лет со времени основания. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил военнослужащих с годовщиной создания.

Об этом сообщили во Львовском городском совете 20 июля.

Реклама

Читайте также:

Годовщина создания комендатуры быстрого реагирования "Шквал"

Как известно, последние несколько месяцев пограничники удерживали оборону на одном из самых горячих направлений фронта — в Серебрянском лесничестве. Так, за героизм, профессионализм и преданность Украине было награждено более 120 бойцов "Шквала". Поздравил и вручил награды от города пограничникам и Андрей Садовый.

Андрей Садовый поздравляет пограничников. Фото: ЛГС

"Сегодня пограничники там, где украинская земля и где есть самое тяжелое. Я никогда не забуду рассвет во время крайней поездки в Донецкую область. Я не знаю, есть ли в Украине другое военное подразделение, которое на таком высоком уровне организует что-либо, за что бы ни брался. Для меня большая честь от громады Львова поздравить вас с праздником и поблагодарить за ваше служение. За то, что, рискуя жизнью, вы спасаете жизни гражданских", — сказал мэр Львова.

Он также пожелал всем пограничникам как можно быстрее вернуться домой с победой.

Кроме того, городской голова вручил 13 благодарностей (к каждой награде также предусмотрена премия в размере 15 тысяч гривен) и один Золотой герб города Львова.

Напомним, недавно Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных. На "Холме славы" во Львове обнаружили 355 останков тел.

Также мы писали, что во Львове с Холма Славы перенесут советские захоронения. Известно, что их разместят на Голосковском кладбище.