Комендатура быстрого реагирования Шквал — Садовый поздравил бойцов

Садовый поздравил пограничников "Шквала" с годовщиной создания
Комендатура быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда отмечает 10 лет со времени основания. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил военнослужащих с годовщиной создания.
Об этом сообщили во Львовском городском совете 20 июля.
Годовщина создания комендатуры быстрого реагирования "Шквал"
Как известно, последние несколько месяцев пограничники удерживали оборону на одном из самых горячих направлений фронта — в Серебрянском лесничестве. Так, за героизм, профессионализм и преданность Украине было награждено более 120 бойцов "Шквала". Поздравил и вручил награды от города пограничникам и Андрей Садовый.
"Сегодня пограничники там, где украинская земля и где есть самое тяжелое. Я никогда не забуду рассвет во время крайней поездки в Донецкую область. Я не знаю, есть ли в Украине другое военное подразделение, которое на таком высоком уровне организует что-либо, за что бы ни брался. Для меня большая честь от громады Львова поздравить вас с праздником и поблагодарить за ваше служение. За то, что, рискуя жизнью, вы спасаете жизни гражданских", — сказал мэр Львова.
Он также пожелал всем пограничникам как можно быстрее вернуться домой с победой.
Кроме того, городской голова вручил 13 благодарностей (к каждой награде также предусмотрена премия в размере 15 тысяч гривен) и один Золотой герб города Львова.
Напомним, недавно Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных. На "Холме славы" во Львове обнаружили 355 останков тел.
Также мы писали, что во Львове с Холма Славы перенесут советские захоронения. Известно, что их разместят на Голосковском кладбище.
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