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Головна Львів У Львові 10 років "Шквалу" —прикордонники отримали нагороди

У Львові 10 років "Шквалу" —прикордонники отримали нагороди

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Дата публікації: 20 липня 2025 20:48
Комендатура швидкого реагування Шквал — Садовий привітав бійців
Андрій Садовий та Максим Козицький з прикордонниками "Шквалу". Фото: ЛМР

Комендатура швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону відзначає 10 років з часу заснування. Мер Львова Андрій Садовий привітав військовослужбовців з річницею створення.

Про це повідомили у Львівській міській раді 20 липня. 

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Річниця створення комендатури швидкого реагування "Шквал"

Як відомо, останні кілька місяців прикордонники утримували оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту — у Серебрянському лісництві. Так, за героїзм, професіоналізм та відданість Україні було нагороджено понад 120 бійців "Шквалу". Привітав та вручив нагороди від міста прикордонникам і Андрій Садовий.

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Андрій Садовий вітає прикордонників. Фото: ЛМР

"Сьогодні прикордонники є там, де українська земля і де є найважче. Я ніколи не забуду світанок під час крайньої поїздки на Донеччину. Я не знаю, чи є в Україні інший військовий підрозділ, який на такому високому рівні організовує будь-що, за що б не брався. Для мене велика честь від громади Львова привітати вас зі святом і подякувати за ваше служіння. За те, що, ризикуючи життям, ви рятуєте життя цивільних", — сказав мер Львова.

Він також побажав усім прикордонникам якнайшвидше повернутися додому з перемогою. 

Крім того, міський голова вручив 13 подяк (до кожної нагороди також передбачено премію у розмірі 15 тисяч гривень) та один Золотий герб міста Львова.

Нагадаємо, нещодавно Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР на полонених. На "Пагорбі слави" у Львові виявили 355 останків тіл. 

Також ми писали, що у Львові з Пагорба Слави перенесуть радянські поховання. Відомо, що їх розмістять на Голосківському кладовищі.

Львів прикордонники військові Андрій Садовий війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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