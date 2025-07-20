Комендатура швидкого реагування Шквал — Садовий привітав бійців

У Львові 10 років "Шквалу" —прикордонники отримали нагороди
Комендатура швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону відзначає 10 років з часу заснування. Мер Львова Андрій Садовий привітав військовослужбовців з річницею створення.
Про це повідомили у Львівській міській раді 20 липня.
Річниця створення комендатури швидкого реагування "Шквал"
Як відомо, останні кілька місяців прикордонники утримували оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту — у Серебрянському лісництві. Так, за героїзм, професіоналізм та відданість Україні було нагороджено понад 120 бійців "Шквалу". Привітав та вручив нагороди від міста прикордонникам і Андрій Садовий.
"Сьогодні прикордонники є там, де українська земля і де є найважче. Я ніколи не забуду світанок під час крайньої поїздки на Донеччину. Я не знаю, чи є в Україні інший військовий підрозділ, який на такому високому рівні організовує будь-що, за що б не брався. Для мене велика честь від громади Львова привітати вас зі святом і подякувати за ваше служіння. За те, що, ризикуючи життям, ви рятуєте життя цивільних", — сказав мер Львова.
Він також побажав усім прикордонникам якнайшвидше повернутися додому з перемогою.
Крім того, міський голова вручив 13 подяк (до кожної нагороди також передбачено премію у розмірі 15 тисяч гривень) та один Золотий герб міста Львова.
Нагадаємо, нещодавно Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР на полонених. На "Пагорбі слави" у Львові виявили 355 останків тіл.
Також ми писали, що у Львові з Пагорба Слави перенесуть радянські поховання. Відомо, що їх розмістять на Голосківському кладовищі.
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